Tras retirar ayer su iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que será mediante decretos presidenciales que se garantiza que no aumenten las deudas por los créditos de vivienda en el Fovissste y se congele la edad de jubilación de 58 años para hombres y 56 años para mujeres.

En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal informó que se buscarán hacer foros escuela por escuela para ver realmente que quieren los maestros respecto a los esquemas de promoción.

Afirmó que su gobierno no ejercerá ninguna represión a las movilizaciones que hagan los maestros, como el plantón que inició este miércoles en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Repito nuevamente para las maestras y maestros: El retiro inmediato de la iniciativa de reforma del ISSSTE; dos, hacer quitas y todas las condonaciones que se requieran para que ya no se deba tanto en las deudas del Fovissste y decretar la construcción, que el Fovissste pueda construir vivienda y no sólo dar créditos; tres, congelar la edad de jubilación, que ya no siga aumentando; y cuatro, foros escuela por escuela para ver realmente que quieren los maestros respecto a los esquemas de promoción”, detalló.

“Esas son las cuatro propuestas que hicimos y evidentemente pues no vamos a ejercer por parte del gobierno federal ninguna represión a los maestros en su movilización“.

