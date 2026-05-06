Durante el año pasado, la Ciudad de México tuvo en desendeudamiento real de 0.6% con respecto al cierre de 2024.

Según la Cuenta Pública 2025, que fue entregada al Congreso capitalino el pasado jueves, al cierre del año pasado el saldo de la deuda pública del Gobierno de la Ciudad de México se situó en 107 mil 263 millones de pesos, lo que representa un desendeudamiento real de 0.6%.

De acuerdo al documento, el Gobierno local mantuvo en 2025 una política de deuda conforme al compromiso de impulsar finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles para la capital.

El financiamiento, se añade, se destinó a proyectos de inversión productiva que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía, preservando en todo momento la sostenibilidad de la deuda.

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