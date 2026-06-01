El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, se demarcó de la organización y autorización para el Fan Fest en Campo Marte.

En rueda de prensa, detalló que este evento privado es organizado por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.

“Es un evento privado que no está organizado por la alcaldía Miguel Hidalgo, se realizará en el Campo Marte, que se encuentra en la alcaldía, pero no es un evento promovido por la alcaldía. Nosotros hemos señalado ya nuestro punto de vista respecto a cargar más responsabilidad a los gobierno y no contar con el recurso suficiente para atender todas las demandas de seguridad y limpieza”, comentó.

Y añadió: “Nosotros vamos a mantener estrecha comunicación con el Gobierno de la Ciudad y los organizadores para tratar de minimizar el impacto en la seguridad y limpieza en el exterior del Campo Marte, pero lo que sí quiero decirles es que esta autorización del Fan Fest en Campo Marte ya fue emitida por la parte de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad, insisto, es un evento que promueve la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal para que quejas, sugerencias y aclaraciones, remítanse a la ventanilla correspondiente”.

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En este sentido, el edil panista mostró su inconformidad ante los lineamientos emitidos por la administración local para ampliar aforos en bares y restaurantes cercanos al Campo Marte durante el Mundial.

“Mi punto de vista es que esos lineamientos es regresar a las épocas en las que se gobernaba por decretos presidenciales, donde se hacía a un lado la legislación, donde se hacía a un lado la ley, y conforme el gobernante fuera sintiendo el pulso de la Ciudad y sus conveniencias, es como se tomaban decisiones”, argumentó.

En este sentido, precisó que estos lineamientos no aplican para las zonas turísticas de la demarcación, por lo que restaurantes y bares en sitios como Polanco no podrán aumentar su aforo.

Mauricio Tabe advirtió que se supervisará que restaurantes, bares y centros de entretenimiento cumplan con la normatividad vigente en materia de aforos, horarios de operación y niveles de ruido.

Subrayó que la prioridad de su gobierno es garantizar el orden y evitar abusos, tanto de servidores públicos como de los negocios.

Asimismo, el alcalde anunció que solicitará a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la instalación de cuatro puntos de alcoholímetro en la demarcación, especialmente en las zonas donde se prevé una mayor concentración de personas durante el Mundial.

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cr