Chalco.- La audiencia inicial de Alfonso “N” está programada para este sábado a las 8:30 am en los Juzgados Penales de Chalco, donde la Fiscalía General de Justicia del Estado de México formulará imputación contra el director de la Unidad Pedagógica y Cultural Celestín Freinet de Ixtapaluca, por presunto abuso sexual.

El delito lo habría cometido en agravio de un niño de cinco años y profesores de la misma institución se dieron cita por segundo día consecutivo para exigir justicia a Alfonso “N”, ya que aseguran es inocente.

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La autoridad judicial escuchará los datos de prueba que aporte el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para determinar si califica de legal o no la detención del director del plantel, quien fue arrestado el pasado martes 7 de julio.

Alrededor de 60 policías municipales de Ixtapaluca se presentaron ese día a la Unidad Pedagógica y Cultural Celestín Freinet para detener a Alfonso “N”, y de acuerdo a maestros de esa misma escuela, los oficiales presuntamente actuaron con abuso de autoridad al ingresar a la institución y causar destrozos.

El director de dicha institución educativa situada en la colonia 20 de noviembre de Ixtapaluca, fue llevado el jueves al Penal de Chalco, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

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afcl