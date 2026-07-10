Chalco.- Maestros de la Unidad Pedagógica y Cultural Celestín Freinet de Ixtapaluca se manifiestan al exterior de los Juzgados Penales de Chalco para expresar apoyo al director del plantel, Alfonso “N”, detenido por su presunta participación en el delito de abuso sexual en agravio de un niño de cinco años y a quien aseguran es inocente.

“Exigimos la estricta protección, garantía y salvaguarda de sus derechos y seguridad para nuestras escuelas”, “unión, justicia y dignidad para el profesor Alfonso”, refieren en pancartas que muestran al exterior del inmueble del Poder Judicial del Estado de México.

El director de dicha institución educativa situada en la colonia 20 de noviembre de Ixtapaluca, fue llevado ayer al Penal de Chalco, donde quedó a disposición de la autoridad judicial y en espera de la audiencia inicial.

El otro docente, José Luis “N”, hermano de Alfonso, fue dejado en libertad, luego de que había sido detenido por el delito de resistencia durante un enfrentamiento entre policías municipales de Ixtapaluca contra maestros y padres de familia ocurrido el martes pasado en las instalaciones de la institución educativa.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que el agente del Ministerio Público determinó que Alfonso “N” sea ingresado al centro penitenciario al ser señalado por la víctima como el presunto responsable de abuso sexual y su hermano José Luis quedó en libertad.

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Al hombre lo detuvieron policías municipales, quienes se presentaron el pasado martes a las instalaciones educativas, luego de la solicitud de la madre del menor.

Fueron alrededor de 60 policías de Ixtapaluca los que se presentaron para el arresto y se enfrentaron con otros maestros y padres de familia, quienes acusaron un presunto abuso de autoridad de los oficiales.

Luego de la detención de Alfonso “N”, ese mismo martes 7 de julio, maestros de la escuela bloquearon durante más de siete horas ambos sentidos de la autopista México-Puebla

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Para el miércoles volvieron a presentarse en la vialidad para realizar una nueva protesta y marcharon por los carriles laterales de la autopista y luego por los centrales del libramiento a Chalco, levantando las plumas de cada caseta para permitir el paso libre de vehículos.

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