Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) capturaron a tres personas señaladas como presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al robo de divisas en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en la alcaldía Venustiano Carranza.

Los efectivos de la Policía capitalina realizaban patrullajes sobre el Circuito Interior, en la colonia Moctezuma, cuando observaron a dos hombres y una mujer que manipulaban lo que parecían ser bolsas con droga, por lo que se acercaron a ellos.

Tras una revisión, a los sospechosos se les aseguraron 14 envoltorios con marihuana y 55 más con polvo blanco, informó la SSC.

Por lo anterior se detuvo a la mujer de 48 años y a los dos hombres de 59 y 54 años, quienes fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

