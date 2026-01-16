Ecatepec, Mex. - En el presente año, el gobierno federal trabajará en la construcción de 19 puentes vehiculares, como parte de las acciones del Plan de Rescate Oriente, informó Jesús Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada en Ecatepec, el funcionario federal recordó que la inversión de toda la administración será de 5 mil 298 millones de pesos, de los que ya fueron aplicados en 2025 un total de 317 millones y para el presente año serán 3 mil 968 millones de pesos.

En el 2025, dijo, empezaron por los puentes de Alameda Oriente, donde ya se colocaron pilotes y para mediados del 2026 estarán colocando el primer puente, para enseguida colocar el segundo puente y concluir en el 2027, dijo.

Este año inician la construcción de 19 puentes, cinco de ellos en Nezahualcóyotl, 3 en Chimalhuacán, 3 en Texcoco, 2 en La Paz, 2 en Valle de Chalco, 1 en Chalco, 1 en Ecatepec, 1 en Ixtapaluca y 1 en Tlalnepantla.

Esteva agregó que los 10 trenes de pavimentación ya fueron entregados y se encuentran trabajando para la rehabilitación de vialidades que en el 2025 significó una inversión de 609 millones de pesos para intervenir 158 kilómetros; y para el 2026 serán 260 kilómetros con 505 millones de pesos.

