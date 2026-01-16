Más Información

Ecatepec, Mex. - En el presente año, el gobierno federal trabajará en la , como parte de las acciones del Plan de Rescate Oriente, informó , titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta , realizada en Ecatepec, el funcionario federal recordó que la inversión de toda la administración será de 5 mil 298 millones de pesos, de los que ya fueron aplicados en 2025 un total de 317 millones y para el presente año serán 3 mil 968 millones de pesos.

Gobierno federal trabaja en la construir 19 puentes vehiculares; forman parte del Plan de Rescate Oriente, informa secretario de Infraestructura. Foto: Especial.

En el 2025, dijo, empezaron por los puentes de Alameda Oriente, donde ya se colocaron pilotes y para mediados del 2026 estarán colocando el primer puente, para enseguida colocar el segundo puente y concluir en el 2027, dijo.

Este año inician la construcción de 19 puentes, cinco de ellos en Nezahualcóyotl, 3 en Chimalhuacán, 3 en Texcoco, 2 en La Paz, 2 en Valle de Chalco, 1 en Chalco, 1 en Ecatepec, 1 en Ixtapaluca y 1 en Tlalnepantla.

Esteva agregó que los 10 trenes de pavimentación ya fueron entregados y se encuentran trabajando para la rehabilitación de vialidades que en el 2025 significó una inversión de 609 millones de pesos para intervenir 158 kilómetros; y para el 2026 serán 260 kilómetros con 505 millones de pesos.

