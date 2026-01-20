El director Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Roberto Benes, realizó una visita oficial a México que contempla del 19 al 23 de enero, para concertar con las autoridades una agenda común de derechos de niñas, niños y adolescentes en el país para los seis próximos años.

En ese sentido, Benes explicó que “México es un país de suma importancia y centralidad para UNICEF en América Latina y el Caribe, no sólo por la escala y ambición de su programa, sino por la capacidad de liderazgo del gobierno Mexicano así como del sector privado a nivel regional y global en favor de la niñez”.

“Esta visita busca fortalecer ese liderazgo en un momento decisivo, con una agenda ambiciosa que pone a la niñez en el centro de las políticas públicas en México”, dijo.

Lee también ONG's rechazan nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; sigue imputado por el incendio migratorio de Ciudad Juárez, señalan

UNICEF inaugura nueva sede en la CDMX (20/01/2026). Foto: Alelhí Salgado / EL UNIVERSAL

Durante su visita, Benes sostendrá reuniones con autoridades federales del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con gobiernos estatales y municipales. Entre los encuentros destacan reuniones con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como con autoridades de los sectores de salud, educación y protección social.

Aunado a ello, la UNICEF y el gobierno de la Ciudad de México formalizarán un convenio de colaboración para profundizar el trabajo conjunto a favor del bienestar integral de la infancia capitalina y el impulso de innovaciones en política social.

Los diálogos buscan consolidar compromisos políticos a favor de la niñez, profundizar la cooperación en temas como prevención de la violencia, primera infancia, salud y nutrición, educación inclusiva y sistemas de protección, e identificar áreas en las que México puede seguir siendo un referente regional e internacional.

Lee también “Ningún rector universitario se encuentra a salvo en el país”: Director de la ANUIES

Además, la visita ocurre también en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que México albergará junto con Estados Unidos y Canadá. En este contexto, Benes realizará una visita de terreno a Guadalajara y Zapopan, Jalisco, donde se reunirá con autoridades estatales y municipales, el poder legislativo local y el comité anfitrión de la sede.

En tanto, uno de los momentos clave será la visita al Estadio Akron, donde se presentarán avances del Protocolo de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes impulsado por el gobierno de Jalisco y UNICEF en el Marco de la Copa Mundial, así como iniciativas de crianza positiva, prevención de la violencia y fortalecimiento de los sistemas de respuesta.

“Los grandes eventos deportivos pueden y deben ser espacios seguros y protectores para niñas, niños y adolescentes, y una oportunidad para construir alianzas y nuevos compromisos”, expresó.

Lee también Gobierno anuncia credencialización para Servicio Universal de Salud

La agenda incluye encuentros con organizaciones de la sociedad civil, empresariado y filantropía, así como diálogos con adolescentes y jóvenes, reconociendo su papel central en el nuevo Programa de País.

“Los avances sostenibles para la infancia sólo son posibles cuando gobierno, sociedad civil, sector privado y jóvenes trabajan juntos. Compartimos con el gobierno de México una visión compartida para los próximos seis años: invertir en la niñez no solo es un imperativo ético, es una decisión estratégica para el desarrollo de México y de América Latina, con beneficio sociales y económicos”, manifestó.

Con esta visita, México y UNICEF reafirmarán su compromiso conjunto con los derechos de la niñez y adolescencia, y con una agenda transformadora que busca garantizar un presente y un futuro más justo, seguro y equitativo para todas las niñas y los niños.

UNICEF inaugura nueva sede en la CDMX

En la inauguración de su nueva sede en el país, el director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Roberto Benes, destacó que este nuevo programa de cooperación, con una duración de seis años, está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y prioriza resultados medibles, eficiencia institucional y una mayor presencia en comunidades y entidades federativas, en coordinación con autoridades y otros actores.

El titular regional del organismo señaló que el nuevo enfoque busca dejar atrás proyectos de alcance limitado para avanzar hacia intervenciones de mayor escala, acordes con la dimensión de los retos que enfrenta la infancia en México, particularmente en educación, desarrollo social y atención a la primera infancia.

Lee también "La Chayo", la narco proveedora de armas del CJNG y que ahora enfrenta la justicia en EU

UNICEF inaugura nueva sede en la CDMX (20/01/2026). Foto: Alelhí Salgado / EL UNIVERSAL

“México atraviesa un momento muy importante. Estamos al inicio de un nuevo ciclo de cooperación con una visión ambiciosa, alineada con las prioridades nacionales y con la capacidad de generar resultados a gran escala. Queremos que México tenga un papel de liderazgo en América Latina, que su experiencia, la calidad de sus políticas públicas y su compromiso con la infancia puedan inspirar a otros países de la región y también del sur global", dijo.

Asimismo, comunicó que parte de la estrategia será sistematizar y compartir las experiencias mexicanas con otros países de la región, como una vía para fortalecer la agenda de derechos de niñas, niños y adolescentes en América Latina.

Roberto Benes reconoció que esta apuesta implica una alta responsabilidad, pero reiteró su compromiso de acompañar al país en esta nueva etapa de cooperación y de consolidar a México como un actor clave en la agenda regional de infancia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro