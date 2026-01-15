Pensión ISSSTE: conoce el calendario oficial de pagos 2026

Más Información

Este 2026, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dio a conocer el dirigido a personas pensionadas y jubiladas afiliadas al organismo.

Pensión ISSSTE 2026. Foto: Creada con IA
La planeación contempla un total de 13 depósitos ISSSTE 2026 a lo largo del año, los cuales incluyen los pagos mensuales habituales y un depósito adicional correspondiente a la primera parte del aguinaldo.

El esquema mantiene la dispersión de recursos mensual. Doce depósitos corresponden a cada mes del año y uno adicional se asigna al aguinaldo 2026, el cual se entrega de manera separada.

Pagos realizados y esquema de dispersión ISSSTE

El primer depósito del año ya fue efectuado en enero de 2026. En ese pago se incluyó el monto correspondiente al pago de enero, así como la segunda parte del aguinaldo 2025.

Pago Pensión ISSSTE. Foto: Archivo / El Universal
La administración del ISSSTE confirmó que los depósitos a pensionados y jubilados se realizan, en la mayoría de los casos, durante los últimos días del mes previo al periodo que se cubre, siguiendo un orden previamente establecido.

Fechas oficiales de depósito ISSSTE 2026

El calendario de pagos ISSSTE 2026 para pensionados y jubilados queda definido de la siguiente manera:

  • Enero: 2 de enero
  • Febrero: 30 de enero
  • Marzo: 27 de febrero
  • Abril: 27 de marzo
  • Mayo: 29 de abril
  • Junio: 29 de mayo
  • Julio: 29 de junio
  • Agosto: 30 de julio
  • Septiembre: 28 de agosto
  • Octubre: 30 de septiembre
  • Noviembre: 29 de octubre
  • Diciembre: 27 de noviembre
Fechas oficiales de depósito Pensión ISSSTE 2026. Foto: ISSSTE
Pago del aguinaldo ISSSTE 2026

Además de los depósitos mensuales, el ISSSTE confirmó que la primera parte del aguinaldo 2026 se entregará durante la primera quincena de noviembre. Este pago de aguinaldo se realiza de forma independiente al depósito mensual correspondiente.

