La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió el traslado de medicamentos en lanchas, tras las críticas que recibió el gobierno federal por estas acciones. Explicó que las rutas de la salud tienen como objetivo llevar insumos a las zonas más apartadas del país.

“Por cierto, alguien sacó una nota diciendo que cómo era posible que se llevaran los medicamentos en lancha, pues es que no hay otra forma de llevar estos medicamentos a ciertos lugares de la República. Llegamos a los lugares más recónditos con una base de medicamentos que estableció la Secretaría de Salud y que cada mes se están entregando con las rutas de la salud tanto a centros de salud como hospitales”, dijo.

Durante la conferencia matutina de este viernes 23 de enero en la Base Aeronaval de Veracruz, explicó que el año pasado la gobernadora de Veracruz, Rochío Nahle García implementó el programa “Camionetas de la Salud” y el gobierno federal consideró esta acción como positiva para el IMSS-Bienestar, por lo que creó el programa “Las rutas de la salud”.

“También vale la pena informar que los medicamentos para la atención del cáncer están llegando a todos los lugares. Es algo que reviso cada semana junto con el gabinete de salud y están llegando a los distintos lugares. En el caso del IMSS- Bienestar hay un envío directo desde el centro de Huehuetoca a los más de 54 lugares donde se atiende cáncer”, expresó.

Afirmó que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuentan con todos los medicamentos para tratar el cáncer.

“Hay uno que falta, pero es más bien porque hay desabasto no solamente en México, sino en otros países del mundo, pero todos los demás están llegando a su destino y principalmente para la atención de niñas, niños y adultos”, aseguró la mandataria.

