Veracruz.— Como parte de la tercera fase de entrega de medicamentos de Rutas de la Salud, el pasado 25 de noviembre tres unidades médicas del IMSS-Bienestar en Veracruz recibieron sus kits prearmados con fármacos para 30 días.

Se trata de las ubicadas en Chacaltianguis, Tlacojalpan y Otatitlán, que son de difícil acceso y para llegar a ellas las unidades y los médicos tuvieron que cruzar el río Papaloapan a través de un ferry, una lancha y una panga.

El programa inició oficialmente el pasado 19 de agosto y hasta el momento se han entregado alrededor de 70 millones de piezas de medicamentos; y para el 28 de noviembre la meta era sumar 16 millones más.

Lee también IMSS-Bienestar reporta entrega de 70 millones de medicamentos; México cuenta con modelo estable de abasto gratuito, dice

El resultado es evidente, cada vez más pacientes reciben sus tratamientos completos, gracias a la reestructuración de la estrategia de entrega de medicamentos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, María Teresa Martínez Cruz, residente de Chacaltianguis, cuenta que hace dos meses inició su tratamiento para la diabetes en el IMSS-Bienestar, que anteriormente se atendía en consultorios privados.

Resalta que los medicamentos no le han faltado y los médicos del IMSS-Bienestar le han ayudado a controlar sus niveles de glucosa, “porque siempre la traía yo de 400 y tantos, 500 y tantos”.

Lee también Medicamentos para diabetes, los que más se encarecen

“Hasta ahorita sí ha habido medicamentos, que no hay luego y lo tiene uno que comprar, pero son medicamentos que son más caros. Ahorita no me ha pasado”, asegura.

Para llegar a la localidad donde vive doña María Teresa, utilizan una lancha comunitaria que los ayuda a cruzar el río, para de ahí ir a Cosamaloapan, Xalapa u otro destino.

Y para que los medicamentos lleguen a la unidad del IMSS-Bienestar de Chacaltianguis, los médicos y funcionarios regionales deben sortear el mismo camino difícil que incluye atravesar el caudal.

El pasado 25 de noviembre, tres unidades médicas del IMSS-Bienestar en Veracruz recibieron sus kits prearmados con fármacos para 30 días. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Lee también Prioridad a inundaciones retrasa aumento a militares retirados; mandos enviaron escritos a Palacio reclamando incremento

De hecho, las entregas de medicamentos para el IMSS-Bienestar se organizan a través de 328 rutas que recorren sierras, montañas y caminos rurales para abastecer 637 hospitales y 8 mil centros de salud, y están conformadas por 96 camiones de 3.5 toneladas, 38 camiones de 1.5 toneladas, 35 cajas sanitarias y 27 cajas refrigeradas.

En una charla con este rotativo, Arely Zamudio, residente de Chacaltianguis, también dice estar contenta con el control prenatal que se le brinda en la clínica del IMSS-Bienestar, a donde acude cada mes para realizarse chequeos médicos y surtir sus recetas.

“La verdad, muy buena atención, en el momento en que empecé mi control del embarazo ha sido muy buena la atención por parte de los dos médicos, tanto el de la mañana como el de la tarde o, incluso, fuera de la clínica, si tengo alguna emergencia le mando un mensaje y está siempre a la orden”, expresó.

Lee también Desaparecen todo rastro oficial de la Megafarmacia

Abasto de 94% ha terminado con quejas: funcionarios

En entrevista, la doctora Marina Griselda López Sánchez, coordinadora médico regional de la Región 14 de Cosamaloapan, quien supervisa a 15 municipios, detalla que en dicha región operan 45 unidades de IMSS-Bienestar que se han beneficiado con Rutas de la Salud.

“Nos ha beneficiado mucho, porque anteriormente los medicamentos no nos llegaban de forma consecutiva, ahorita, desde el año pasado, ya nos están llegando los medicamentos a través del IMSS-Bienestar… mes con mes nos están distribuyendo el medicamento, de acuerdo con el requerimiento de la clínica”, comenta.

Afirma que el surtimiento de medicamentos es aceptable, porque “anteriormente demoraban seis meses, cuatro meses, dependiendo, pero no era un surtimiento completo”. Y por ello “ya no hay quejas por desabasto”.

Lee también Médicos se unen a marcha del Movimiento del Sombrero en CDMX; denuncian desabasto de medicamentos

“Ahorita ya está llegando nuestra dotación de manera completa de todos los medicamentos y, sobre todo, los medicamentos que más utilizamos, que son para los crónico-degenerativos, para los diabéticos, nuestros hipertensos. Y ahorita ese medicamento ya está fluyendo, porque ese es el medicamento que más se utiliza en nuestro sector de salud”, explica.

En un recorrido, el doctor Marco Antonio Martínez, encargado de la unidad IMSS-Bienestar de Chacaltianguis, muestra la farmacia surtida.

“Estamos con un abasto de 94%, el paquete de nuestro centro de salud son 148 claves de primer nivel y ahorita estamos completos, con antihipertensivos, antibióticos, vitaminas, desparasitantes, cremas micóticas”, detalla.

Finalmente, el doctor Vicentico Barrera, director del IMSS-Bienestar en Tlacojalpan, afirma que con el programa se ha fortalecido la llegada de medicamentos y tienen un surtimiento de 85%.

Las entregas de medicamentos para el IMSS-Bienestar se organizan a través de 328 rutas que recorren sierras, montañas y caminos rurales. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL