La insulina y medicamentos para el control de la diabetes se encarecieron en promedio 10.4% durante octubre y se trata del mayor incremento en casi nueve años, concretamente desde febrero de 2017.

Entre los 13 tipos de medicamentos que vigila el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los destinados para tratar esta enfermedad silenciosa fueron los que subieron más de precio.

El año pasado, la diabetes cobró la vida de casi 113 mil mexicanos y el tratamiento implica desembolsar anualmente hasta 46 mil 900 pesos por persona, de acuerdo con los resultados de un análisis que dio a conocer este mes la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Lee también: Vacunas en EU vuelven sarampión, tos ferina y desconfianza

Por las nubes. Fuente: Inegi

En segundo lugar se colocaron los anticonceptivos y hormonales, cuyo precio se elevó 9.4%, seguidos de los gastrointestinales, con 8.9%, y los antigripales, al costar 8.2% más que hace un año.

Los cardiovasculares se encarecieron 7.8%, los analgésicos, 7.1%, y los antiinflamatorios, 6.9%, de acuerdo con el monitoreo que lleva a cabo el instituto, que preside Graciela Márquez, en las 55 principales ciudades del país.

En cambio, los medicamentos que tuvieron incrementos más moderados fueron los nutricionales, que incluyen vitaminas y complementos alimenticios, al subir 3.9%, aunque se mantuvieron por encima de la inflación nacional, cuya tasa llegó a 3.6% el mes pasado.

Lee también: Dan más de 17 años de prisión a 6 personas por delitos contra la salud; transportaban más de una tonelada de cocaína

El problema más grave en los precios es su variabilidad, pues México carece de un sistema de control, explicó Luis Fernando Hernández Lezama, presidente del Comité Técnico de Soy Paciente.

El también exsecretario técnico adjunto del gabinete de salud en la Presidencia de la República puso de ejemplo el clopidogrel, que tiene un precio mínimo al público de 98.35 pesos y un máximo 432.95, cuya variación de 340% provoca que las farmacias vendan el producto a precios muy distintos y en un hospital privado puede ser incluso más caro.

Desde su punto de vista, el encarecimiento de los medicamentos también se debe a la privatización de la salud, ya que el sistema público se debilitó en los últimos años.

Lee también: Sector Salud lamenta la muerte de Cristina Calvillo y Julián García, pareja de médicos mexicanos, en tormenta de nieve en Chile

La población está comprando medicamentos en el sector privado con ayuda del mayor salario mínimo y los programas sociales, mencionó el también profesor de la UNAM y miembro del Consejo Consultivo de Salud Digna.

El Inegi dará a conocer mañana su reporte de inflación de la primera quincena de noviembre.