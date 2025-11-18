Tres mexicanos y tres ecuatorianos fueron sentenciados cada uno a 17 años nueve meses y 22 días de prisión, por el delitos contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína agravado.

Un juez de Distrito en Michoacán, con sede en Morelia, los condenó luego de que el Ministerio Público Federal presentó las pruebas suficientes en su contra.

En diciembre de 2023, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), detuvieron a Guadalupe Manuel Toris Hernández, Héctor Manuel López Castillo y Germán Arias Rodríguez Santiago, de nacionalidad mexicana, además de los ecuatorianos Sixto Yovani Carreño Romero, Robert Adrián Franco Espinal y Jorge Geovanny Marín Hernández, a bordo de una embarcación menor con tres motores fuera de borda sin matrícula ni nombre, a 130 millas náuticas del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Al realizar la inspección correspondiente, el personal naval les aseguró 45 bultos con mil 345 paquetes que contenían una tonelada 353 kilos 57 gramos de clorhidrato de cocaína, según se estableció en la carpeta de investigación.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF) los presentó ante un juez que los sentenció por ser penalmente responsables del delito de contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína agravado.

Las seis personas quedaron recluidas en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad número Uno, con sede en Charo, Michoacán.

