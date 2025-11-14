¿Qué frutas comer si tiene diabetes? Conoce cuáles son saludables

Este 14 de noviembre se conmemora una de las enfermedades más comunes entre la población mexicana: el Día Mundial de la Diabetes.

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la que produce.

No obstante, siguiendo una correcta alimentación, las personas con diabetes pueden reducir significativamente el riesgo de futuras complicaciones y llevar una vida plena.

Lee también ¿Cuáles son las efemérides de este 14 de noviembre?

Es por eso que aquí te daremos una lista de frutas que puedes comer con moderación para que puedas tener una rica y saludable dieta.

Consejos para reducir el riesgo de diabetes. Fuente: Freepik.

¿Qué frutas comer si tiene diabetes?

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), brinda un manual para personas con diabetes donde se puede encontrar las frutas adecuadas para que puedas incluir en tu alimentación.

Esta lista incluye un equivalente racional cuyo aporte nutricional es similar a los del mismo grupo en calidad y cantidad, dándote la oportunidad de intercambiarlos entre sí.

Ciruela : 3 pzas

: 3 pzas Fresa : 1 pza

: 1 pza Guayaba : 3 pzas

: 3 pzas Mango : 1/2 pieza

: 1/2 pieza Manzana : 1 pieza

: 1 pieza Melón : 1 taza

: 1 taza Moras azules : 3/4 taza

: 3/4 taza Naranja : 2 piezas peq.

: 2 piezas peq. Papaya : 1 taza

: 1 taza Pera : 1/2 pieza

: 1/2 pieza Piña : 3/4 taza

: 3/4 taza Plátano : 1/2 pieza

: 1/2 pieza Sandía : 1 taza

: 1 taza Uvas : 3/4 taza

: 3/4 taza Zarzamora: 1 taza

Es importante mencionar que si quieres seguir con una vida plena y saludable complétala con una buena hidratación consumiendo agua natural, o si prefieres aguas frescas sin azúcar. Alimentación equilibrada.

Finalmente, realiza diferentes actividades físicas para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y futuras complicaciones de la diabetes.

También te interesará:

Lluvia de meteoros Leónidas: esta es la hora exacta del espectáculo nocturno en México

¿Qué es la Steam Machine, la nueva consola para videojuegos de Valve?

La Cotorrisa revela intento de robo en sus oficinas de Naucalpan y muestra video del suceso

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aosr