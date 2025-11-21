Más Información

El pasado 18 de noviembre, las reportaron la muerte de los médicos mexicanos Cristina Calvillo Tovar y Julián García Pimentel, tras una tormenta de nieve en el , Magallanes, al extremo sur de Chile, donde la pareja excursionaba.

La pareja vacacionaba por sudamérica y después de visitar cruzó a Chile para conocer la reserva natural más visitada en la Patagonia chilena.

Además de los mexicanos, otros dos turistas alemanes y una británica perdieron la vida en el incidente que ocurrió mientras recorrían el parque y repentinas nevadas y fuertes vientos azotaron el lugar.

Imagen del bosque de las Torres del Paine, en el parque nacional del mismo nombre, en Puerto Natales, 3.100 kilómetros al sur de Santiago (Chile), el 31 de octubre de 2009. El parque fue fundado en 1959 y declarado Reserva de la Biósfera por la Unesco en 1978. Foto: Archivo
Imagen del bosque de las Torres del Paine, en el parque nacional del mismo nombre, en Puerto Natales, 3.100 kilómetros al sur de Santiago (Chile), el 31 de octubre de 2009. El parque fue fundado en 1959 y declarado Reserva de la Biósfera por la Unesco en 1978. Foto: Archivo

Cristina Calvillo Tovar y su esposo, Julián García Pimentel, vivían en Aguascalientes y trabajaban en El Hospital Miguel Hidalgo. Calvillo era radióloga y García urólogo.

La esquela difundida a través de las redes sociales del Centenario Hospital Miguel Hidalgo destaca el "compromiso, entrega y vocación, [que] dejaron una huella invaluable en nuestra comunidad".

La comunidad del Colegio de Radiología e Imagen del Estado de Guanajuato también extendió sus condolencias a las familias del matrimonio y destacó a la Dra. Calvillo, formada en el IMSS T1, como una mujer con "calidad humana, entrega y pasión".

A las condolencias se sumó la Secretaría de Salud de Aguascalientes. Que compartió un obituario con el logo oficial de la dependencia y del Gobierno del Estado.

Parque Nacional Torres del Paine

Ubicado entre la y la estepa Patagónica, el Parque de las Torres del Paine es una de las áreas protegidas más importantes de Chile. En la temporada 2024-2025 recibió 380 mil visitantes, en su mayoría extranjeros.

La ruta del Parque en que ocurrió la tragedia es para senderistas experimentados, pues, requiere de buena preparación física ya que tanto el terreno como el clima en el sector son cambiantes e inestables.

