Un derrame de hidrocarburo fue detectado en el Río Cazones, en el norte de Veracruz.

La aparición del producto en las aguas de dicho afluente, provocó que se suspendiera el bombeo de agua para la ciudad de Poza Rica y obligó a Petróleos Mexicanos (Pemex) a la colocación de barreras y cordones oleofílicos.

Hasta ahora se desconoce, de manera oficial, de dónde surgió el hidrocarburo que llegó a las aguas del Río Cazones.

La Comisión de Agua del Estado de Veracruz fue la primera instancia en alertar del desastre ambiental, al reportar la aparición del hidrocarburo en dicho río y ordenar la suspensión de operaciones de bombeo frente a la Captación del Sistema de Agua de Poza Rica a la altura de la localidad de Corralillos.

“Se sugiere el uso y cuidado del agua”, pidió a la población.

Horas después, Pemex emitió un comunicado donde aseguró que derivado de las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en la región norte, realiza trabajos de limpieza en las orillas del cauce del río Cazones.

Además que llevó a cabo la colocación de barreras y cordones oleofílicos en la zona de la bocatoma de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz de Poza Rica para contener las iridiscencias de hidrocarburos y evitar un derrame en el río Cazones.

Y destacó que con el apoyo de compañías especializadas, reforzaron las barreras de contención instaladas en el arroyo El Cabellal, a fin de evitar el desplazamiento de trazas de hidrocarburo hacia el río Pantepec.

Sin embargo, no se especificó de dónde provenía dicho hidrocarburo derramado en el río.

A finales del mes de octubre pasado, miles de litros de hidrocarburo se fugaron de un oleoducto de Pemex e invadieron aguas de ríos, arroyos, riachuelos y hasta áreas de cultivo de las regiones de Álamo y Tuxpan, en el norte de Veracruz.

Si bien personal de Pemex colocó barreras para contener el derrame de crudo, el hidrocarburo afectó los ríos Pantepec y Tuxpan (los cuales pertenecen a la misma Cuenca Hidrológica), así como en pequeños afluentes y riachuelos de los que se abastecen agua potable.

El derrame tuvo implicaciones medio ambientales “muy graves”, pero además se registró ante una población vulnerable que sufre los estragos por lluvias, desbordamientos de ríos e inundaciones, alertó en esa ocasión la organización ecologista Greenpeace.

