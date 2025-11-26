Más Información

Pago pensión IMSS e ISSSTE diciembre: ¿cuándo se deposita? Aquí te lo decimos

A medida que nos acercamos al cierre del año, muchos jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se están preguntando cuándo recibirán su último pago de .

Pago pensión IMSS diciembre 2025 Foto: Canva
Dado que estos pagos son esenciales para la estabilidad económica de los jubilados, es importante conocer con antelación cuándo se efectuará el pago de pensión, por lo que a continuación te lo decimos.

Pago pensión ISSSTE 2025. Foto: Canva
Pensión IMSS: pago de diciembre 2025

El IMSS tiene los pagos bien establecidos. Por lo general, los realiza durante los primeros días de cada mes, lo que significa que, de acuerdo con el calendario de pago IMSS 2025, el último pago de pensión se llevará a cabo el lunes 1 de diciembre.

Pensión IMSS: pago de diciembre 2025. Foto: IMSS
Este pago será exclusivamente el de pensión IMSS diciembre 2025, ya que el aguinaldo IMSS no se incluirá en esta ocasión. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque tradicionalmente los pensionados reciben en diciembre tanto su pago mensual como el aguinaldo, en este caso el aguinaldo 2025 será depositado por separado, ya que se otorgará durante el mes de noviembre.

ISSSTE: pago de pensión diciembre 2025

En el caso de los trabajadores del Estado, los pensionados del ISSSTE recibirán su pago correspondiente a diciembre en una fecha ligeramente diferente.

Para este 2025, los pensionados y jubilados del ISSSTE recibirán su depósito de pensión el viernes 28 de noviembre. Esto significa que los beneficiarios de este régimen recibirán el pago de pensión ISSSTE diciembre 2025 unos días antes de que comience el mes.

Este adelanto se ha convertido en una práctica habitual del instituto, con el objetivo de permitir que los pensionados dispongan de su dinero a tiempo para cubrir los gastos propios de la temporada decembrina, como los festejos de Navidad y Año Nuevo.

