“La reforma electoral requiere necesariamente cirugía. Desgraciadamente, yo creo que se empezó con el pie izquierdo porque la socializaron sólo es entre ellos [Morena] y nunca hubo una socialización con el Partido del Trabajo, ni siquiera con el Partido Verde”, aseveró el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien dijo que aún no hay ninguna decisión en favor o en contra de dichas modificaciones por parte de esa fuerza política.

En entrevista con EL UNIVERSAL, lamentó que algunos liderazgos de Morena vean con desdén a sus aliados y no valoren sus aportaciones al movimiento, y a las reformas que se han aprobado en los últimos años, caso contrario, subrayó, al buen trato que existe por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A pregunta expresa sobre qué le hace falta al proyecto que diseñó Pablo Gómez, mencionó que “todavía falta mucho, hacerle varios cambios, revisarla en varias circunstancias, y (...) hoy por hoy todavía no tenemos certeza de que la reforma vaya a contribuir a ayudar al Partido Verde como partido”.

Consideró que debe buscar que el partido tenga ventajas y no desventajas. Y dentro de esa construcción de buscar acuerdos con Morena, precisamente está el que se haga una reforma electoral que no le perjudique a ningún partido. “Y lo comento porque, efectivamente, es una reforma ya muy cuestionada por otros partidos; nosotros no hemos dicho que no, pero tampoco hemos dicho que sí”, subrayó.

Comentó que ya se iniciaron las mesas de diálogo con el presidente de la Comisión para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, y el PVEM, que es lo que propuso la presidenta Sheinbaum Pardo.

“Estaremos viendo de cerca la construcción de la reforma, pero (...) hoy por hoy no tenemos todavía ningún acuerdo”.

Sobre una posible alianza con Morena en San Luis Potosí en 2027, indicó que el PVEM quiere ir acompañado de esa fuerza política, “queremos ir en una gran alianza. No hemos dicho que queremos ir solos. Y creo que hay dos vías importantes para poderlo conseguir”.

El mandatario potosino recordó que el PVEM es el partido que encabeza o que ha encabezado las elecciones en la entidad, y que las ha ganado en los últimos dos periodos. “En 2021, el Partido Verde ganó solo sin Morena, no hizo alianza con Morena y lo ganó”.

“Incluso estaríamos de acuerdo en que se sometiera a una encuesta, porque pues sabemos que en la encuesta también el Partido Verde sería favorecido. Creo que hoy las dos metodologías que quiere utilizar Morena, porque en unos lados Morena dice que como tienen el gobierno, ellos llevan mano en definir al candidato, y en otros lados donde están un poco endebles, dice ‘bueno pues nos vamos a encuesta’.

“Yo creo que con cualquiera de las dos metodologías que se quieren utilizar en San Luis Potosí estaríamos de acuerdo, porque el PVEM ganaría sin ningún problema”, dijo Gallardo Cardona.

Cuestionado sobre la polémica que existió en San Luis Potosí con la llamada Ley Esposa, que él prefiere denominar Ley Gobernadora, aseguró que no la promovió, se deslindó de la misma al recordar que fue aprobada por el organismo electoral estatal y el Congreso local; rechazó que tenga como dedicatoria a su esposa, la senadora Ruth González.

Expuso que el Congreso estatal aprobó la Ley de Paridad para garantizar que la siguiente gubernatura sea para una mujer, pero la iniciativa fue del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), que buscaba garantizar la participación de mujeres en la elección a la gubernatura en 2027.

Sin embargo, subrayó, para evitar suspicacias “yo veté dicha ley porque (...) estoy convencido de que el Partido Verde en el estado no necesita una reforma de ley para ganar una gubernatura cuando hemos ganado los últimos procesos electorales por un margen muy grande.

“Ojalá que se entienda a nivel nacional que este proceso de la llamada Ley Gobernadora no fue un proceso del gobernador Ricardo Gallardo, sino de un ordenamiento judicial al que (...) el tribunal dio la razón, y que después el gobernador mismo vetó”, apuntó.

Dijo que en su momento será la propia senadora Ruth González quien decidirá si quiere participar o no como candidata del PVEM al gobierno del estado en 2027. Recordó que San Luis Potosí nunca ha tenido una mujer gobernadora.

Respecto a la relación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció que han recibido un trato como ningún otro partido, como ningún otro político. Creo que se le ha tratado muy bien al Partido Verde. “La Presidenta ha sido muy, muy, muy beneficiosa con nosotros y nos ha tratado de lujo”.

Sin embargo, el gobernador lamentó que “las estructuras de Morena, efectivamente, no le han dado un trato adecuado al Partido Verde. Creo que lo minimizan mucho en muchas entidades federativas. Incluso hay dirigencias locales de Morena que desprecian al Partido Verde, hablan mal (...), incluso hablan de que no le sirve para nada”.

Al hacer un balance de su gobierno, expuso que en materia de seguridad San Luis Potosí cerró 2025 situado como el sexto lugar en seguridad pública. Pasó del lugar 22 de 32 estados cuando asumió el cargo. “Hoy estamos en el lugar número seis, es decir entre los seis estados más seguros del país”.

Ello, dijo, a pesar de que tienen como vecinas a entidades muy complejas, como Zacatecas o Guanajuato, “que hoy amanece en el primer lugar en incidencia delictiva y homicidios dolosos. Tenemos vecinos como Tamaulipas, vecinos como Nuevo León, lo que hace complicado el tema de seguridad”.

Gallardo Cardona informó que el año pasado se invirtieron 6 mil 200 millones de pesos en seguridad pública, desde patrullas, armamento, capacitación y nuevos elementos que entraron.

“Entonces ha sido un trabajo constante en el tema de seguridad, tuvimos 12 mil 500 detenidos”.

En materia de infraestructura, expuso que en 2025 el estado cerró con cifras históricas en el tema de inversión extranjera, con más de 4 mil millones de dólares, y ya sumamos 8 mil 800 millones de dólares de lo que va del sexenio.

Sostuvo que ello es muy importante, sobre todo en el contexto que se vive a nivel mundial, con el país enfrentando tantos problemas de aranceles, con tanta incertidumbre económica, “creo que tiene mucho valor porque San Luis Potosí no ha dejado de recibir inversiones”.

Agregó que la semana pasada todavía estábamos instalando una planta coreana en San Luis Potosí, con aproximadamente 800 millones de pesos de inversión. “Cada semana estamos inaugurando plantas, sobre todo asiáticas, que es lo que ha funcionado mucho con una oficina que tenemos en Japón como gobierno del estado”.

“El año pasado cerramos con 6 mil millones de infraestructura, hicimos muchos puentes, muchas carreteras, tenemos terminadas 480 escuelas nuevas en San Luis Potosí, en las cuatro regiones del estado, y teníamos 30 años que no se construía una sola escuela”, aseguró.

Anunció que en este 2026 intervendrá otras 120 escuelas con rehabilitaciones y construcción de planteles nuevos en las cuatro regiones, a través de una inversión para infraestructura educativa de 600 millones de pesos.

Reconoció que hay áreas a fortalecer, como son los servicios de salud, que en San Luis Potosí ya los maneja el IMSS Bienestar y no el estado. “Sin embargo, tratamos de cooperar en todo momento con el gobierno federal y con la Secretaría de Salud federal para poder generar mejores servicios de salud porque es lo más demandante”.