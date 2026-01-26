Más Información

Salen más gastos de la Nueva Corte; compraron togas por casi 300 mil pesos

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Fin de semana negro para ministros de la SCJN; camionetas blindadas, ritual millonario y viaje VIP

Ratifican a Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido; legisladores debaten si tiene la preparación

Ministros de la Corte hablan sobre polémica por camionetas blindadas; la seguridad no implica lujo, dicen

Sheinbaum envía carta a Presidente de Corea del Sur; pide que BTS tenga más fechas en México

En el marco de la , la presidenta insistió en que todavía no hay una propuesta y criticó a los opositores que promueven un voto nulo, que hay autoritarismo o se está entregando al país.

En su conferencia mañanera de este lunes 26 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo criticó que la oposición se va a movilizar ante una reforma que todavía no se presenta.

“No hay reforma todavía, todavía no la presentamos. Segundo: ¿Por qué no voltean a ver los fraudes electorales del pasado? Ya lo mencioné la semana pasada, porque ellos no dijeron nada, al contrario, aplaudieron.

“Es más, muchos de ellos financiaron, o sus amigos financiaron el fraude electoral de 2006, ´el peligro para México´, nunca dijeron nada del 2012 y la compra de votos”, declaró.

Aseguró que hay libertad de expresión y manifestación. Acusó que “la nueva cantaleta” que trae la oposición es que ahora la Presidenta “está más cerca de ”.

