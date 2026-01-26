Más Información
En el marco de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que todavía no hay una propuesta y criticó a los opositores que promueven un voto nulo, que hay autoritarismo o se está entregando al país.
En su conferencia mañanera de este lunes 26 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo criticó que la oposición se va a movilizar ante una reforma que todavía no se presenta.
“No hay reforma todavía, todavía no la presentamos. Segundo: ¿Por qué no voltean a ver los fraudes electorales del pasado? Ya lo mencioné la semana pasada, porque ellos no dijeron nada, al contrario, aplaudieron.
“Es más, muchos de ellos financiaron, o sus amigos financiaron el fraude electoral de 2006, ´el peligro para México´, nunca dijeron nada del 2012 y la compra de votos”, declaró.
Aseguró que hay libertad de expresión y manifestación. Acusó que “la nueva cantaleta” que trae la oposición es que ahora la Presidenta “está más cerca de Estados Unidos”.
mahc / apr
