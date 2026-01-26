La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que hasta ahora “no se ha presentado algún asunto grave” ante la tormenta invernal registrada en Chihuahua.

En su conferencia mañanera de este lunes 26 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reconoció el trabajo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como mesas permanentes con la Secretaría de Energía, brigadas y esquemas para tener plantas de combustóleo si era necesario en caso de desabasto de gas natural.

“Hubo algunos cortes de electricidad en Chihauhua, en la Tarahumara, donde se presentaron las temperaturas más bajas en el país y ahí hubo brigadas de CFE para poder restablecer lo más pronto el servicio, y hasta ahora no se ha presentado algún asunto grave”, dijo.

Destacó que la CFE ha informado de manera permanente las acciones y las condicionantes en caso de presentarse algún problema.

