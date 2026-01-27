Ante el aumento de casos de sarampión en la Ciudad de México, que sumaban 81 hasta el pasado 23 de enero, las autoridades capitalinas han intensificado la vacunación y los cercos epidemiológicos cuando se tiene conocimiento de casos sospechosos, dio a conocer la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la secretaria afirmó que este aumento de casos es “un poco esperado” después de la época decembrina, debido al incremento en la movilidad de gente que viene a la Ciudad desde otros lugares.

“Estamos intensificando la vacunación y sobre todo, y lo que es muy importante, es que estamos haciendo todos los operativos que se requieren para los cercos epidemiológicos, los bloqueos vacunales, de tal manera que, cada persona que es sospechosa, y sobre todo, si se comprueba que tienen sarampión, [en] 35 manzanas a la redonda, se buscan casos sospechosos y también se vacuna a todas las personas que no estén vacunadas”, dijo.

Ante esta enfermedad, Gasman advirtió que “el gran llamado” que se hace a la población es para revisar sus cartillas de vacunación y acudir por el biológico en caso de no contar con el esquema completo o si la persona no recuerda si cuenta o no con la vacuna, particularmente en gente de entre 10 y 49 años. Además, recordó la importancia de que los menores también cuenten con la vacuna contra el sarampión.

“Que garanticemos que nuestros niños y niñas tengan sus esquemas completos de vacunación. Es decir, que se vacunaron a los 12 meses, a los 18 meses y el refuerzo a los 6 años; y lo que estamos haciendo también —porque es lo que hay que hacer de acuerdo a las normas epidemiológicas— es que en estos lugares donde ha habido casos se pone una dosis cero a niños y niñas entre 6 y 11 meses”, puntualizó.

Alertó que el sarampión es una enfermedad “muy contagiosa”. No obstante, señaló que a pesar del aumento de casos en la CDMX, ha habido pocos contagios, con excepción del brote comunitario que se detectó en la alcaldía Álvaro Obregón, donde se reforzaron las medidas desde hace algunos meses.

Instalarán filtros en MH

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, adelantó que esta semana instalarán filtros en las escuelas y Cendis de la demarcación para identificar si niñas y niños cuentan con algún síntoma de sarampión.

“Esta semana se instalan los filtros para la detección del sarampión y que podamos identificar si las niñas y niños que acuden a nuestros Cendis presentan los síntomas para que no se presenten y tomar las medidas que eviten la propagación del sarampión”, dijo en conferencia.

Indicó que la demarcación está lista para trabajar en coordinación con las secretarías de Salud local y de Educación Pública (SEP) para tomar las medidas preventivas necesarias e iniciar con la vacunación.

Comentó que las acciones se deben a que en el último año se registraron 7 mil casos en México, mientras de 2000 a 2020 fueron sólo 400, lo que habla de que “se dispararon”.