Espectáculos | 17-08-26 | 20:39 |

El mundo de las telenovelas mexicanas perdió a uno de sus nombres más reconocidos. José Rendón, escritor, director y productor de televisión, murió el sábado 15 de agosto, informó la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM).

A través de sus redes sociales, la asociación no sólo confirmó su partida, sino que le dedicó un emotivo mensaje, aunque no revelaron las causas del fallecimiento:

"Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro distinguido socio, José Rendón. Descanse en paz".

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De inmediato, figuras como y , se sumaron a las muestras de solidaridad y enviaron sus condolencias a la familia y amigos.

Rendón fue responsable de algunas de las producciones más recordadas de Televisa, pero su nombre quedó especialmente ligado a ", protagonizada por Eduardo Palomo y Edith González.

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Comenzó su carrera como escritor en producciones vinculadas con el productor Ernesto Alonso. Entre sus primeros trabajos estuvieron "Al rojo vivo" y "Al final del arcoíris".

Posteriormente incursionó en la dirección con telenovelas como "Bodas de odio", "Tú o nadie" y "De pura sangre". A finales de los años 80 comenzó a producir En esa etapa estuvieron "Sueño de amor", "La paloma", "Morir dos veces" y "La jaula de oro".

Sin embargo fue la historia de Juan del Diablo la que marcó su carrera. Y es que, no sólo se convirtió en un éxito rotundo, también fue de las novelas con mayor alcance internacional.

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También participó en "Tres mujeres", "Golpe bajo", "La verdad oculta" y "Amar sin límites", por lo que su legado quedará en la memoria de más de una generación.

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