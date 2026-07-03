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Por lo menos 2 mil 645 personas murieron y 12 mil 666 resultaron heridas por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio, según el último balance oficial publicado este viernes.
Más de 15 mil personas perdieron sus viviendas y 885 edificios resultaron afectados, de los cuales 189 con colapso total, según las cifras oficiales, especialmente en el estado La Guaira, zona cero de los sismos.
Hay 6 mil 462 personas rescatadas con vida. El gobierno no ha informado sobre cifras de desaparecidos, pero Naciones Unidas estima que pueden ser hasta 50 mil.
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Desde los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio se han contabilizado 890 réplicas, mientras que las autoridades informaron que han habilitado 59 campamentos transitorios para atender a la población afectada. Además, 86 mil 117 familias han recibido asistencia.
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