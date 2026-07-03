Caraballeda.- Un grupo de rescatistas desplegó drones y perros para evaluar el rescate de Fabio, un niño de 9 años que permanece desde hace nueve días bajo un edificio derrumbado en La Guaira, norte de Venezuela, el más devastado por el doble terremoto del 24 de junio.

Un grupo de españoles hizo pruebas térmicas con un dron y también evalúa con perros si hay signos de vida bajo los escombros, ya que la familia del niño asegura haberlo oído y rescatistas venezolanos también.

Rebeca, la abuela del menor, aseguró a EFE que desde el pasado jueves ella y otros familiares permanecen buscando a su nieto. El domingo, según Rebeca, Fabio respondió a llamados con un silbido y en la mañana de este viernes escucharon ruidos como de golpes.

Según la abuela, los equipos de rescate llegaron al lugar el pasado domingo, y antes de ese día ella y su familia estuvieron "solos" escarbando entre los escombros para buscar a Fabio.

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El número de fallecidos por los terremotos de 7.2 y 7.5 ocurridos en la zona norte de Venezuela asciende a por lo menos 2 mil 595. Foto: AFP

El menor se encuentra aproximadamente a seis metros de distancia de los rescatistas, entre ellos procedentes de El Salvador y Argentina, bajo los escombros de un edificio de 12 pisos que colapsó en la localidad de Caraballeda, en la región costera, el epicentro de la devastación del doble terremoto de la semana pasada.

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La operación de salvamento comenzó a las 23.00 hora local del miércoles (3.00 GMT del jueves), dijo a EFE en la víspera Protección Civil, que también está en el terreno.

El padre de Fabio espera el rescate y se sospecha que el niño está junto a una persona fallecida, supuestamente la madre, aseguró a EFE un efectivo del Ejército, pero según un rescatista, se presume que podría haber al menos otras seis personas, además del menor.

El grupo de rescate asegura el edificio para poder llegar al niño debido al estado debilitado de la estructura, y si bien no tienen certeza del tiempo que tomará, aseguran que "esto podría llevar rato".

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Los equipos de rescatistas internacionales siguen este viernes con las operaciones de salvamento después de que el rescate del venezolano Hernán Gil del jueves llenara de esperanza a los afectados a pesar de que las probabilidades de sacar a alguien más con vida disminuyen a medida que pasan las horas.

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"Siento que Fabio sigue vivo", dice papá de niño bajo los escombros

"Siento acá en mi corazón, lo siento en mi cuerpo que Fabio sigue vivo", aseguró este viernes a EFE Francisco Bastardo, el padre del niño venezolano de nueve años al que se busca rescatar después de pasar nueve días bajo los escombros del edificio Taihiti.

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"No pierdo la esperanza de que mi hijo va a aparecer. Hasta que el gobierno me lo permita seguiré buscando a mi muchacho porque no he visto un cuerpo real, pero yo lo siento acá en mi corazón, lo siento en mi cuerpo que Fabio sigue vivo porque el responde a mis llamados", dijo con determinación Bastardo.

El marino, al que el terremoto le pilló navegando por el estrecho de Ormuz, llegó a Venezuela el domingo y desde entonces hace guardia junto al edificio de 12 pisos derrumbado en el que se encontraban Fabio, su hermano mayor y la madre de ambos.

"El menor fue el que se dio cuenta, mi niño siempre ha sido un muchacho muy inteligente llegó corriendo a la sala y le dijo a su mamá que va a temblar, me llegó el mensaje por la aplicación; La mamá lo abraza y ahí se corta la señal", explicó Bastardo que estaba hablando con su familia por videoconferencia en el momento del temblor.

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El padre relata como por allí han pasado antes varios equipos de rescate y que han descartado seguir con la búsqueda a pesar de que él y la gente que le ayuda saben que Fabio sigue con vida.

Rebeca, la abuela del niño, aseguró a EFE que desde el pasado jueves ella y otros familiares buscan a su nieto. El domingo, según la familia, Fabio respondió a llamados con un silbido y en la mañana de este viernes escucharon ruidos como de golpes.

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El número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos en la zona norte de Venezuela el pasado 24 de junio asciende a por lo menos 2 mil 595, mientras que la cantidad de heridos es de 12 mil 400, según las cifras oficiales más recientes.

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