La división de puntos parecía en un hecho, pero el Puebla encontró un gol al 94 para derrotar 2-3 a los Tuzos en su visita al Pachuca. Con este triunfo, La Franja ya tiene dos victorias en el torneo; los hidalguenses sumaron su tercer descalabro.

No puede negarse que el cierre de la cuarta fecha del torneo local regaló grandes momentos a lo largo del encuentro, en el que las rigurosas decisiones arbitrales marcaron el rumbo del partido.

Emiliano Gómez sorprendió con el primer tanto del juego. El atacante del Puebla recibió el esférico en el área grande, lo acomodó y sacó un gran disparo que se coló en el ángulo del arco hidalguense en el minuto 15.

Los Tuzos sí respondieron al tanto visitante, pero sus ataques no proliferaron como lo esperaban.

Rebasando la media hora tuvo lugar una jugada muy apretada que terminó en penalti para La Franja. Una rigurosa mano de Robert Kenedy en su área abrió la puerta para el segundo de los visitantes, tras la gran ejecución de Kevin Velasco desde los 11 pasos. Los camoteros sorprendieron de nuevo al Estadio Hidalgo.

En la frontera de la segunda mitad, Salomón Rondón cabeceó un estupendo centro de Carlos Sánchez para recortar la distancia y llevar al Pachuca al vestidor con la esperanza de empatar el duelo en el segundo tiempo.

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Puebla tenía la esperanza de aguantar el resultado, pero la insistencia de los locales en el ataque tuvo sus frutos. Un centro impactó en la mano de Sanabria y, tras la revisión en el VAR, el silbante marcó penalti para el Pachuca.

Rondón se paró en el manchón y con la frialdad que lo caracteriza marcó el empate con un potente disparo que lucía sellar el punto para ambos equipos en el 63'.

Facundo Almada se erigió como el héroe del Puebla al encontrar un tardío gol, ya en el tiempo agregado le dio el triunfo al equipo camotero que consumo un nuevo descalabro para los Tuzos.

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