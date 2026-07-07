Metrópoli | 07-07-26 | 09:44 | Actualizada | 07-07-26 | 09:45 |

La () prevé ambiente cálido a caluroso, con cielo mayormente nublado para este martes 7 de julio en la Ciudad de México.

Para la tarde y noche de este día, se esperan lluvias fuertes e intervalos de chubascos, acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo, pronóstico que se mantendrá entre las 15:00 y las 23:00 horas, en la mayor parte de la CDMX.

Además, en else pronostican vientos con rachas fuertes, particularmente entre las 15:00 y las 20:00 horas. El viento será de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.

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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 25° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

mahc/LL

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