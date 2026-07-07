La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a caluroso, con cielo mayormente nublado para este martes 7 de julio en la Ciudad de México.

Para la tarde y noche de este día, se esperan lluvias fuertes e intervalos de chubascos, acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo, pronóstico que se mantendrá entre las 15:00 y las 23:00 horas, en la mayor parte de la CDMX.

Además, en el norte y centro de la ciudad se pronostican vientos con rachas fuertes, particularmente entre las 15:00 y las 20:00 horas. El viento será de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.

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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 25° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

Este día se prevé ambiente cálido a #caluroso, cielo mayormente nublado, #lluvias fuertes con intervalos de chubascos, acompañados de actividad #eléctrica y posible caída de #granizo. #Vientos con rachas cercanas a 50 km/h.



🌡️#TemperaturaMáxima: 25 °C.

🌡️#TemperaturaMínima: 14… pic.twitter.com/u4BU6jOfbQ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 7, 2026

mahc/LL