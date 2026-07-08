TV Azteca informó que fue declarada en concurso mercantil como parte de una estrategia para reorganizar sus pasivos y fortalecer su situación financiera. El anuncio generó dudas entre usuarios, quienes buscan entender si este procedimiento significa que la televisora está en quiebra o si continuará con sus operaciones.

Micrófono de TV Azteca, durante un partido de la Liga MX - Foto: Imago7

¿Qué pasó con TV Azteca y por qué entró en concurso mercantil?

A través de un comunicado, la empresa de Ricardo Salinas Pliego confirmó que una jueza Primera de Distrito de Concursos Mercantiles la declaró en concurso mercantil, en cumplimiento de la resolución emitida conforme a la Ley de Concursos Mercantiles.

Asimismo explicó que esta determinación forma parte de una estrategia de reorganización corporativa, operativa y financiera que busca ordenar sus pasivos y fortalecer su posición económica en el largo plazo.

¿Qué pasó con TV Azteca y por qué entró en concurso mercantil? Esto se sabe. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

De acuerdo con la televisora, el inicio formal de este procedimiento permitirá continuar con el proceso legal previsto por la legislación mexicana para negociar con sus acreedores y mantener la continuidad de sus operaciones.

El anuncio despertó interés debido a que muchas personas asociaron el término concurso mercantil con una quiebra inmediata, cuando en realidad ambos procesos tienen objetivos distintos.

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¿Qué es un concurso mercantil y para qué sirve?

El concurso mercantil es un mecanismo jurídico previsto en México para empresas que atraviesan problemas financieros y enfrentan dificultades para cumplir con el pago de sus obligaciones.

Su finalidad principal no consiste en cerrar la empresa, sino crear un marco legal que facilite la negociación con los acreedores, permita reestructurar las deudas y otorgue condiciones para recuperar la estabilidad financiera.

¿Qué es un concurso mercantil y para qué sirve?Esto se sabe. ILUSTRACIÓN: ANI CORTÉS. EL UNIVERSAL

Este procedimiento puede ser solicitado por personas físicas con actividad empresarial o por personas morales constituidas en México, siempre que exista la posibilidad de que el negocio continúe operando.

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Uno de los principios de la legislación es que la empresa conserve un mayor valor funcionando que siendo liquidada, por lo que el proceso busca privilegiar la continuidad de sus actividades cuando esto resulta viable.

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¿Cuál es la diferencia entre concurso mercantil y quiebra?

Aunque suelen utilizarse como sinónimos, concurso mercantil y quiebra no representan la misma etapa.

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El concurso mercantil es un procedimiento legal cuyo propósito es alcanzar acuerdos con los acreedores para reorganizar las finanzas de una empresa y evitar su desaparición. Durante esta fase se analizan alternativas para mantener el negocio en funcionamiento.

La quiebra, en cambio, corresponde a la etapa en la que ya no existe una posibilidad real de recuperación. Cuando no se logra un convenio o la empresa resulta inviable, se inicia el proceso de liquidación de sus bienes para cubrir, en la medida de lo posible, las obligaciones pendientes con los acreedores.

¿Cuál es la diferencia entre concurso mercantil y quiebra?. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

En otras palabras, el concurso mercantil busca rescatar a la empresa, mientras que la quiebra representa la liquidación definitiva cuando ya no es posible continuar con la operación.

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