[Publicidad]
Por medio de un comunicado, TV Azteca informó que fue declarada en concurso mercantil, de conformidad con la sentencia emitida por la jueza Primera de Distrito de Concursos Mercantiles, como parte de su estrategia de reorganización de pasivos.
La empresa explicó que la resolución marca el inicio formal del proceso previsto en la Ley de Concursos Mercantiles y permitirá avanzar en la reorganización ordenada de sus pasivos, con el objetivo de preservar la continuidad de sus operaciones y de fortalecer su posición financiera a largo plazo
La sentencia fue emitida por la jueza Primera de Distrito de Concursos Mercantiles, a partir de la solicitud de estrategia de reorganización corporativa, operativa y financiera.
Lee también TV Azteca: ¿qué es el concurso mercantil y en qué se diferencia con la quiebra?; Grupo Salinas busca sanear finanzas
Asimismo, afirmó que continuará con las siguientes etapas del proceso para fortalecer su estructura financiera y mantener su compromiso con audiencias, colaboradores, clientes y accionistas.
Rivalidad entre Sheinbaum y Salinas Pliego se reaviva a cuatro meses del pago al SAT; así han sido sus "desencuentros"
ss
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Estados
Sentencian a 13 años de prisión a dos hombres por intento de secuestro de un menor en Sinaloa; víctima logró escapar
Tendencias
Calendario SEP: ¿cuándo comienza el nuevo ciclo escolar 2026 - 2027 para alumnos de nivel básico?; aquí te lo decimos
Universal Deportes
Zico, de Egipto, explota y asegura que el Mundial está "amañado" para Argentina
Metrópoli
¿Qué es un VEP y cómo se pueden sacar calcomanías para su circulación en CDMX? Estos son los requisitos