Por medio de un comunicado, TV Azteca informó que fue declarada en concurso mercantil, de conformidad con la sentencia emitida por la jueza Primera de Distrito de Concursos Mercantiles, como parte de su estrategia de reorganización de pasivos.

La empresa explicó que la resolución marca el inicio formal del proceso previsto en la Ley de Concursos Mercantiles y permitirá avanzar en la reorganización ordenada de sus pasivos, con el objetivo de preservar la continuidad de sus operaciones y de fortalecer su posición financiera a largo plazo

La sentencia fue emitida por la jueza Primera de Distrito de Concursos Mercantiles, a partir de la solicitud de estrategia de reorganización corporativa, operativa y financiera.

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Asimismo, afirmó que continuará con las siguientes etapas del proceso para fortalecer su estructura financiera y mantener su compromiso con audiencias, colaboradores, clientes y accionistas.

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