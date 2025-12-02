Lejos de los prejuicios que prevalecen por llamarse el barrio bravo de la CDMX, en Tepito surgió un centro de resistencia cultural, creatividad y comunidad: el Foro Cultural Martes de Arte se ha convertido en un espacio dedicado al desarrollo de actividades socioculturales, donde los vecinos encuentran un espacio de convivencia libre de violencia, drogas y alcohol.

“La gente aquí sale a trabajar, a ganarse el pan de cada día. El que no conoce Tepito es porque no ha venido”, dice con orgullo uno de los vecinos la noche de un martes de arte con música de sonideros y bailongo, donde puedes sacar los pasos prohibidos al igual que mover las manos para aprender de pintura con el profesor Alejandro Caballero.

La plaza vibra con los ritmos de Tepito; la salsa y la cumbia sonidera. Y por el micrófono resuena una invitación: “Vengan a las clases de pintura o a mover el bote”. El taller gratuito, abierto a niños, jóvenes y adultos, no sólo forma artistas, sino que también ofrece un espacio para reconectar con la creatividad y sanar.

El espacio que hoy ofrece música, talleres y oficios antes estaba abandonado, actualmente es un lugar vivo. Foto: Diego Prado / EL UNIVERSAL

Uno de los alumnos del profesor Alejandro Caballero, anteriormente en situación de calle, tuvo su primera exposición individual en una librería de la colonia Cuauhtémoc. Ahí, un coleccionista de arte le compró una obra. “Ni un chico de La Esmeralda o San Carlos logra eso tan rápido”, comenta con orgullo.

El espacio que hoy acoge música, talleres y oficios antes era un sitio abandonado, pero gracias al trabajo de líderes comunitarios como don Luis Arévalo, se convirtió en un lugar vivo, donde los talentos surgen y el arte se comparte.

Tras la muerte del fundador, su hija Lulú Arévalo ha logrado que las iniciativas vecinales y las actividades artísticas siguen redefiniendo la identidad del barrio con orgullo.

Los martes por la noche el barrio bravo vibra al ritmo de salsa y de cumbia sonidera; además, hay talleres gratuitos para quienes no sepan bailar. Foto: Diego Prado / EL UNIVERSAL

En Tepito las iniciativas vecinales y las actividades artísticas siguen redefiniendo la identidad del barrio con orgullo. Foto: Diego Prado / EL UNIVERSAL