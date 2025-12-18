LA PAZ, BCS.- Un operativo conjunto en el municipio de Comondú derivó en el aseguramiento de 10 armas de fuego, equipo táctico y un vehículo de modelo reciente, en una zona rural, informaron autoridades de Baja California Sur.

El procurador de justicia del estado, Antonio López Rodríguez, confirmó que realizaron recorridos de vigilancia en aquella región, donde además han intensificado la presencia en brechas y accesos a rancherías.

En el despliegue, elementos de la Secretaría de Marina, policías estatales y agentes de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto, ubicaron un vehículo abandonado tipo Toyota 4runner, en un terreno aledaño a la presa Higuajil, y procedieron a su inspección.

Al interior de la unidad localizaron cuatro armas largas calibre .223 con cargadores abastecidos, seis armas cortas calibre 9 milímetros, así como tres chalecos tácticos y dos uniformes camuflajeados.

Asimismo, declaró que este decomiso ocurre también en el marco de los operativos que han estado realizando en la zona norte del estado, donde mantienen vigilancia, ante la operación de células criminales.

López Rodríguez señaló que participan elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, efectivos militares y elementos de corporaciones policíacas locales desde hace unas semanas para lograr contener los hechos de violencia en la región.

Pidió a la población a que se sume con la aportación de información sobre cualquier actividad ilícita, a través de reportes anónimos en el Centro Estatal de Denuncia Anónima Ciudadana.

El automóvil y el armamento decomisado fue llevado a los laboratorios de la PGJE para su investigación, donde seguirán los análisis correspondientes.

El fin de semana pasado en la región de Comondú, ocurrieron ataques armados y hallazgos de personas sin vida en tramos carreteros. Células de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal se encuentran en la entidad, luego de que el gobernador, Víctor Casto Cosío, solicitara su presencia.

