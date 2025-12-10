El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, presidió la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2025 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal para impulsar estrategias de seguridad pública que contribuyan a robustecer La Paz.

Además, dar seguimiento al fortalecimiento de los municipios del país.

En su intervención, García Harfuch, señaló que la colaboración con los municipios es un pilar fundamental de la Estrategia Nacional de Seguridad, al ser el ámbito de gobierno más cercano a la ciudadanía y el primer punto de contacto ante emergencias y denuncias.

Manifestó que los municipios son la base del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que el trabajo cotidiano de las autoridades locales permite identificar dinámicas criminales, patrones de riesgo y problemáticas emergentes que no siempre son visibles desde otros niveles de gobierno, lo que resulta indispensable para una respuesta oportuna y eficaz.

alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, Juan Manuel Navarro Muñiz (10/12/2025). Foto: Especial

El funcionario federal enfatizó la necesidad de fortalecer una comunicación más estrecha y permanente con los gobiernos municipales, basada en la confianza, el intercambio ágil de información y esquemas operativos reales de coordinación.

Sostuvo que el compromiso del Gobierno de México es acompañar a los municipios con capacitación, asesoría técnica, inteligencia e instrumentos normativos que fortalezcan sus capacidades institucionales.

Esto a fin de que la estrategia nacional tenga un impacto directo en el territorio y contribuya de manera sostenida a la recuperación de la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas.

Destacó que la coordinación con los estados ha dado como resultado la detención de más de 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto y el aseguramiento de 20 mil 169 armas de fuego y más de 300 toneladas de drogas.

Además, externó su reconocimiento al Ejército y a la Marina por la localización y desmantelamiento de mil 760 laboratorios clandestinos para producir drogas sintéticas en 23 estados de la República.

En la asamblea fueron aprobados acuerdos para la implementación y seguimiento del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, así como la agenda de reuniones de trabajo sobre temas de interés prioritario para la seguridad pública municipal.

Omar García Harfuch presidió la Conferencia de Seguridad Pública Municipal (10/12/2025). Foto: Especial

Se pactó mantener una participación permanente en las reuniones de trabajo, a fin de fortalecer la coordinación interinstitucional y el intercambio de conocimiento.

Como segundo acuerdo, se aprobaron los Estatutos de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, los cuales incorporan las disposiciones normativas establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En su intervención, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, aseguró que esta Ley ofrece una arquitectura moderna para fortalecer la capacidad operativa de los municipios y define con precisión las funciones esenciales de todas las instituciones policiales, ya sean municipales, estatales, y de nivel federal para prevenir el delito.

La presidenta municipal de Tepic, Nayarit y de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, Geraldine Ponce, destacó que la seguridad se construye en el territorio, en las colonias, en los espacios públicos, en las escuelas, en los barrios, y en las comunidades y que los municipios están comprometidos y alineados a la Estrategia Nacional de Seguridad.

Calificó como necesario de profesionalizar las actividades en los municipios en materia de seguridad, modernizar las instituciones, y fortalecer la participación ciudadana, y fomentar la cultura de la denuncia que, es fundamental para un mejor funcionamiento.

Asiste alcalde de Soledad de Graciano Sánchez

En representación de San Luis Potosí asistió el alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, quien estuvo presente en la aprobación de los nuevos Estatutos de la Conferencia Nacional y el compromiso de consolidar una comunicación más estrecha y efectiva entre Federación, estados y municipios.

El alcalde Navarro Muñiz destacó que las directrices presentadas por García Harfuch serán alineadas de inmediato con la estrategia estatal de seguridad impulsada por el gobernador potosino Ricardo Gallardo Cardona, fortaleciendo así la coordinación operativa en la entidad.

Harfuch preside junto a alcalde Navarro Muñiz Conferencia de Seguridad Pública Municipal (10/12/2025). Foto: Especial

“San Luis Potosí tiene rumbo en materia de seguridad, y Soledad hará su parte. Vamos a integrar estas nuevas directrices nacionales a la estrategia del Gobernador Gallardo Cardona para seguir recuperando la tranquilidad de nuestras familias”, expresó el alcalde.

Navarro Muñiz fue designado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública como representante del estado de San Luis Potosí ante la Conferencia Nacional. Durante su participación intervino en la revisión de los acuerdos y en la construcción de los criterios que guiarán a las policías municipales durante los próximos años, situando a Soledad en un papel protagónico dentro de la coordinación nacional.

nro/bmc