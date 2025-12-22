Pachuca.— Un saldo de tres personas sin vida y seis lesionadas, dejaron tres ataques armados la madrugada de este domingo, en distintos puntos de Hidalgo.

En la localidad de San Nicolás Tecomatlán, en el municipio de Ajacuba, varios sujetos a bordo de una camioneta llegaron hasta un salón de fiestas donde se celebraba una boda y dispararon en contra de los asistentes; una persona murió y cuatro resultaron lesionadas, entre ellas la regidora del Ayuntamiento de ese lugar, así como una menor de 9 años.

La alcaldía de Ajacuba informó que las cuatro personas fueron ingresadas a un hospital en San Agustín Tlaxiaca, de las cuales tres se reportan estables.

En Huejutla, dos hombres fueron asesinados sobre la carretera Huejutla–Chalahuiyapa, en la colonia Tepoxtequito. De acuerdo con los reportes, las víctimas recibieron varios disparos de arma de fuego, mientras que el agresor huyó del lugar en bicicleta.

En el municipio de Mineral de la Reforma, un hombre fue herido a balazos en la colonia La Providencia. La persona que resultó herida se trasladó por sus propios medios hasta las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, donde recibió apoyo.

Además, un joven de 23 años fue herido de bala durante un baile sonidero en el barrio Las Lajas, en Pachuca, luego de una riña, en la cual una persona sacó un arma y disparó.