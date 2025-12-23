A pocos días de la Nochebuena, muchas amas de casa acuden a la Central de Abasto de Ecatepec porque además de encontrar ingredientes frescos están a menor precios que en los mercados públicos, para preparar su cena navideña.

Aunque muchos productos han incrementado su costo, los comerciantes de ese inmueble ubicado en el municipio más poblado del Estado de México ofrecen alternativas accesibles que permiten ahorrar sin sacrificar la calidad.

Entre los productos más demandados destacan el kilo de pavo criollo a 150 pesos, el salmón a 380 pesos el kilo y el bacalao a 300 pesos el kilo. También resalta el camarón seco grande a 100 pesos el kilo, una opción económica para acompañar platillos como romeritos o ensaladas.

Las amas de casa y familias que acuden diariamente al mercado coinciden en que estos precios les permiten preparar una cena completa sin afectar tanto su presupuesto.

Los comerciantes aseguran que mantienen precios estables para apoyar a las familias en una época de mayores gastos, mientras que la mesa directiva de la central dispuso un operativo de seguridad especial para garantizar la integridad de clientes y vendedores durante los días de mayor afluencia.

