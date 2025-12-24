El Gobierno de Naucalpan reactivó la aplicación de infracciones de tránsito con sanciones económicas, por lo que exhortó a los automovilistas a extremar precauciones ante el incremento de la movilidad vehicular previsto por las compras navideñas.

Tras concluir la fase de concientización el pasado 22 de diciembre, las autoridades municipales informaron que las multas comenzaron a aplicarse conforme al Reglamento de Tránsito del Estado de México, por lo que pidieron respetar los señalamientos viales y las normas de circulación.

Las infracciones únicamente pueden ser emitidas por un Grupo Femenil de Tránsito, integrado por 40 agentes autorizadas, quienes portan uniforme con distintivos naranjas e identificación visible.

De acuerdo con los protocolos del C5, las oficiales no pueden intercambiar unidades ni sectores, por lo que serán plenamente identificables en caso de algún presunto acto de corrupción.

Asimismo, el grupo es supervisado por la Policía Ética, instancia encargada de detectar y documentar conductas irregulares.

El Gobierno municipal informó que cuenta con el listado oficial del estado de fuerza, la distribución de patrullas en los cinco sectores operativos, la cromática de las unidades de la Subdirección de Movilidad e Infracciones y el registro del personal autorizado para emitir multas.

Las autoridades precisaron que no habrá arrastre de vehículos, ya que Naucalpan no cuenta con corralones ni grúas, por lo que las sanciones se aplican únicamente en el sitio.

Para la emisión de infracciones, las agentes utilizan 25 dispositivos electrónicos hand held, que generan un ticket con los datos completos de la falta, como motivo, fundamento legal, hora, monto, identificación de la agente y un código QR. Los pagos pueden realizarse con tarjeta en el lugar o en efectivo en la Tesorería Municipal.

