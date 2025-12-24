Durante el 2026, la licencia de conducir permanente podrá ser tramitada en la Ciudad de México. El Gobierno de la CDMX dispuso que el trámite se mantendrá disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.

El procedimiento consiste en el pago de mil 500 pesos y la aprobación de un examen teórico para las personas que la soliciten por primera vez. Las y los interesados podrán acudir a los módulos de atención con cita previa.

Los horarios de atención son de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas, así como sábados de 09:00 a 13:00 horas.

¿Cómo tramitarla y sacar cita?

Para iniciar el trámite, es necesario iniciar sesión con Llave CDMX Expediente y dirigirse a la opción “Nuevo trámite” en el portal oficial: https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/

Posteriormente, se deberá elegir la forma de pago, ya sea en línea o mediante línea de captura.

En caso de que las personas interesadas no cuenten con antecedente de Licencia Tipo “A” de la CDMX, deberán acreditar un examen teórico basado en la Ley de Movilidad y el Reglamento de Tránsito capitalino.

Para ello, después de iniciar sesión con Llave CDMX y acceder al apartado “Agendar Cita”, deberán seleccionar el botón “Evaluación de Licencia Permanente”, donde encontrarán el enlace de descarga de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, documento que funge como guía de estudio para la evaluación.

Finalmente, las personas deberán ingresar su CURP, lo que permitirá visualizar el calendario con sedes y fechas disponibles para realizar la evaluación requerida.

En ambos casos, es obligatorio presentar el día de la cita un comprobante de domicilio de la Ciudad de México o Estado de México, así como una identificación oficial.

Es importante recordar que las personas que cuenten con sentencias por hechos de tránsito y/o hayan sido sancionadas por el programa Conduce Sin Alcohol no podrán solicitar la nueva Licencia Permanente.

