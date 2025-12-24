Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre en posesión de dosis de aparente droga y aseguraron un taxi, posiblemente relacionado con una agresión con disparos de arma de fuego, en la que una persona perdió la vida, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la SSC, los hechos se derivan de un ataque armado ocurrido al interior de un domicilio ubicado en la colonia Lomas de San Lorenzo. El 22 de diciembre, policías fueron alertados por monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente sobre una persona lesionada en la esquina de la calle Hortensia y la avenida Benito Juárez, por lo que se trasladaron de inmediato al lugar.

En el sitio, los oficiales se entrevistaron con un hombre de 55 años, quien refirió que un familiar fue atacado a balazos dentro de su vivienda y, debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado en un taxi a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Tras los hechos, se implementó un operativo de búsqueda y, mediante el análisis de cámaras de videovigilancia, se detectó que uno de los posibles responsables huyó a bordo de un vehículo con cromática de taxi, color blanco con rosa.

Con esta información, el 23 de diciembre los uniformados ubicaron la unidad en el cruce de avenida Periférico y calle Bilbao, en la colonia Cerro de la Estrella, donde le marcaron el alto al conductor. Tras una revisión preventiva, aseguraron 30 bolsitas con marihuana, 10 envoltorios con crystal y un teléfono celular.

El detenido, un hombre de 57 años, fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público, junto con la aparente droga y el taxi asegurado, para determinar su situación jurídica.

Las autoridades informaron que el implicado cuenta con dos ingresos previos al Sistema Penitenciario, registrados en 1998 y 1999, ambos por el delito de robo en diferentes modalidades.

