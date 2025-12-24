Más Información

Encuesta: aumenta consumo de drogas en adultos; baja en jóvenes

Encuesta: aumenta consumo de drogas en adultos; baja en jóvenes

Suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos", declaran en FGR Jalisco; esperan traslado a penal

Suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos", declaran en FGR Jalisco; esperan traslado a penal

Uso de opioides, subestimado en encuesta de drogas: expertos

Uso de opioides, subestimado en encuesta de drogas: expertos

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

América anuncia el inicio de una nueva era, con una millonaria inversión

América anuncia el inicio de una nueva era, con una millonaria inversión

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que este 24 de diciembre, el servicio se brindará hasta las 23:00 horas, por lo que exhortó a las personas usuarias a tomar las medidas pertinentes.

El Metro detalló que esta noche, la última salida de trenes está programada a las 22:30 horas desde cada terminal de la red.

Lee también

¿Y mañana qué horario tendrá?

Este jueves 25 de diciembre se aplicará el horario de día festivo, por lo que la operación iniciará a las 07:00 horas y finalizará a las 24:00 horas.

Estos horarios también serán válidos para los días 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026.

“Se invita a las personas usuarias a planear sus recorridos considerando los ajustes mencionados”, solicitó el Metro.

Asimismo, recordó que durante estas fechas se autoriza el acceso con bicicletas, conforme al programa “Tu bici viaja en Metro”, vigente los domingos y días festivos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]