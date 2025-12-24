El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que este 24 de diciembre, el servicio se brindará hasta las 23:00 horas, por lo que exhortó a las personas usuarias a tomar las medidas pertinentes.

El Metro detalló que esta noche, la última salida de trenes está programada a las 22:30 horas desde cada terminal de la red.

¿Y mañana qué horario tendrá?

Este jueves 25 de diciembre se aplicará el horario de día festivo, por lo que la operación iniciará a las 07:00 horas y finalizará a las 24:00 horas.

Estos horarios también serán válidos para los días 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026.

“Se invita a las personas usuarias a planear sus recorridos considerando los ajustes mencionados”, solicitó el Metro.

Asimismo, recordó que durante estas fechas se autoriza el acceso con bicicletas, conforme al programa “Tu bici viaja en Metro”, vigente los domingos y días festivos.

