Encuesta: aumenta consumo de drogas en adultos; baja en jóvenes

Mundial 2026: ¿Internet gratis en el AICM?; aeropuerto lanza licitación para contratar Wi-Fi 7G a pasajeros

Suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos", declaran en FGR Jalisco; esperan traslado a penal

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

América y New England Patriots, una nueva hermandad, ¿Compartirán el mismo dueño?

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

operará en su horario habitual, de 6:00 de la mañana a 9:15 de la noche, durante los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero.

Las y los usuarios podrán hacer uso del servicio en sus cuatro estaciones ubicadas en el Estado de México: Lerma, Metepec, Toluca-Centro y Zinacantepec, además de Santa Fe en la Ciudad de México, mediante la compra de boleto o el ingreso con tarjeta de acceso.

Asimismo, se permitirá abordar con objetos navideños, siempre y cuando se encuentren bien empaquetados y cerrados, no obstruyan los pasillos y cumplan con las medidas máximas permitidas: 80 centímetros de alto, 60 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho.

