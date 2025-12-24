Tren El Insurgente operará en su horario habitual, de 6:00 de la mañana a 9:15 de la noche, durante los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero.

Las y los usuarios podrán hacer uso del servicio en sus cuatro estaciones ubicadas en el Estado de México: Lerma, Metepec, Toluca-Centro y Zinacantepec, además de Santa Fe en la Ciudad de México, mediante la compra de boleto o el ingreso con tarjeta de acceso.

Asimismo, se permitirá abordar con objetos navideños, siempre y cuando se encuentren bien empaquetados y cerrados, no obstruyan los pasillos y cumplan con las medidas máximas permitidas: 80 centímetros de alto, 60 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho.

