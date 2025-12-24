Los habitantes de la Ciudad de México y su área metropolitana padecieron la inflación más severa durante la víspera de Navidad, de acuerdo con el informe de precios al consumidor que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer el martes.

La inflación nacional llegó a 3.7% en la primera quincena de diciembre, tras registrar un pico de 4% durante la segunda mitad de noviembre. Sin embargo, el también llamado impuesto de los pobres fue desigual entre la población.

La inflación alcanzó una velocidad de 4.5% en la Ciudad de México y su área metropolitana. Se trata de la tasa más alta entre las siete regiones en las que el Inegi divide el país, y también lleva ocho quincenas consecutivas por arriba del promedio nacional.

Precios al consumidor en la CDMX

El producto que más se encareció en la capital y sus alrededores fue el chile serrano, cuyo precio se disparó 80.1%; continuando con las vísceras de res, al subir 24.5%.

Le siguen los vestidos, faldas y pantalones de niñas, al costar 22.6% más que hace un año, y el chocolate líquido y para preparar bebidas, con un alza de 22.2% en la primera mitad de diciembre.

Destaca el incremento de 18.4% que reportó el transporte colectivo, luego de que el 1 de noviembre entró en vigor el ajuste de 1.5 pesos al pasaje mínimo que opera en la Ciudad de México, y el 15 de octubre aumentó 2 pesos el correspondiente al Estado de México.

La última vez que el colectivo se encareció tanto fue hace casi ocho años, concretamente durante la primera quincena de abril de 2018, cuando se elevó 20.7%, según el monitoreo del organismo público autónomo que tiene de presidenta a Graciela Márquez Colín.

En el otro extremo, como los bienes que más se abarataron de cara a la Nochebuena se encuentran los nopales, cuyo precio se redujo 22.5%; continuando con la papaya, debido a que cuesta 21.2% menos que hace un año, y en tercer lugar se colocan las uvas, al registrar una caída de 20.9%.

El economista en jefe para Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada, explicó que la mayor inflación en la Ciudad de México y su área metropolitana se debe al alza en los precios del transporte público, pero también a la creciente demanda de productos y servicios por las compras de esta temporada.

“A pesar de que suben los precios, la población sigue consumiendo y el costo de vida es más caro en la capital del país”, comentó el también profesor de Economía en la UNAM durante una entrevista con EL UNIVERSAL.

La inflación nacional de 3.7% sorprendió a las instituciones del sector privado, ya que el consenso estimaba que sería de 3.9%, indican los resultados de la encuesta que Citi aplicó la semana pasada a 33 bancos, casas de bolsas y grupos de análisis nacionales y extranjeros.

La inflación, considerada el peor enemigo del dinero, se colocó dentro del intervalo de variabilidad de 2% a 4% que el Banco de México (Banxico) estableció para lograr la meta explícita de 3%.

La cuesta de enero

Tras el reporte del Inegi, analistas de Banamex recortaron de 3.9% a 3.8% su previsión de inflación para el cierre de este año. No obstante, anticipan un repunte al comenzar 2026 a consecuencia de los incrementos a impuestos y aranceles, que impactarán principalmente el precio de las mercancías.

A lo largo de 2026 estas presiones al alza se verán contrarrestadas parcialmente por la apreciación del peso frente al dólar, la relativamente baja inflación de precios al productor y la debilidad del crecimiento económico que va a prevalecer, señalaron los expertos del banco en un reporte publicado el martes.

Agregaron que los servicios fueron presionados por el incremento acumulado de los costos laborales, incluyendo la continuación de la política de aumentos significativos al salario mínimo, con un crecimiento el siguiente año de 13% para ubicarse en 315 pesos diarios.

Desde su punto de vista, la disminución en las presiones de los servicios se consolidará toda vez que la generación de empleos se mantendrá modesta y las alzas salariales reales permanecerán similares a los años anteriores.

Calculan que la inflación será de alrededor de 4.5% entre enero y marzo, y posteriormente registrará una tendencia gradual a la baja para cerrar 2026 sobre 4.2%.