El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF) destacó la fortaleza reciente del peso mexicano y la solidez del sistema financiero nacional, al tiempo que anticipó una recuperación gradual de la actividad económica hacia 2026, pese a un entorno global todavía marcado por riesgos e incertidumbre.

En su balance de riesgos más reciente, correspondiente a su sexagésima segunda sesión ordinaria celebrada el 16 de diciembre, el Consejo concluyó que el sistema financiero mexicano mantiene una posición de solidez y resiliencia suficiente para enfrentar escenarios adversos, gracias a adecuados niveles de capitalización y liquidez, particularmente en la banca comercial.

“En México, los mercados financieros locales han mantenido un comportamiento en general ordenado y con baja volatilidad. En particular, destaca que, desde la última sesión del Consejo, el tipo de cambio del peso mexicano con respecto al dólar estadounidense acumuló una apreciación ligeramente mayor a 2 por ciento”, explicó.

En el ámbito internacional, el CESF señaló que durante el cuarto trimestre de 2025 la actividad económica mundial continuó moderándose, tanto en economías avanzadas como emergentes. No obstante, las proyecciones actuales apuntan a una desaceleración más moderada de lo previsto anteriormente para 2025 y 2026, con una recuperación parcial esperada a partir de 2027.

Aun así, el organismo advirtió que el panorama global sigue sujeto a un elevado grado de incertidumbre, especialmente por los posibles efectos de medidas arancelarias adoptadas por Estados Unidos.

Con baja volatilidad en los mercados y una apreciación del peso, el Consejo prevé que la actividad económica retome dinamismo de forma gradual. Foto: iStock

En cuanto a la inflación, el Consejo observó un comportamiento diferenciado entre las principales economías avanzadas, mientras que en varias economías emergentes se ha registrado una disminución gradual. En este contexto, la mayoría de los bancos centrales ha mantenido posturas monetarias cautelosas, aunque algunos han comenzado a recortar tasas. Destacó que la Reserva Federal de Estados Unidos redujo el rango objetivo de la tasa de fondos federales en octubre y diciembre, ubicándolo entre 3.5 y 3.75 por ciento.

A nivel local, los mercados financieros mexicanos han mostrado un desempeño ordenado y con baja volatilidad. Desde la última sesión del Consejo, el peso mexicano acumuló una apreciación ligeramente superior a 2 por ciento frente al dólar, mientras que las tasas de interés de los valores gubernamentales registraron incrementos a lo largo de la curva, principalmente en los plazos medios y largos. Los principales índices bursátiles, en tanto, se mantuvieron en niveles similares a los observados al cierre de septiembre.

Respecto a la actividad económica nacional, el CESF indicó que la información disponible aún es limitada para el cuarto trimestre de 2025, aunque los indicadores anticipan un repunte frente al trimestre previo. Hacia adelante, el Consejo prevé una recuperación gradual durante 2026 y 2027, si bien reconoció la existencia de riesgos a la baja derivados del entorno externo. En este contexto, subrayó que México mantiene el grado de inversión en su calificación soberana por parte de todas las agencias calificadoras.

El Consejo reiteró que, en su conjunto, el sistema financiero cuenta con capacidad suficiente para absorber choques y preservar su funcionamiento adecuado, incluso ante escenarios adversos. Añadió que, aunque algunas entidades financieras no bancarias presentan indicadores de riesgo que ameritan seguimiento, no representan una amenaza sistémica y se mantienen bajo vigilancia de las autoridades.

Finalmente, los integrantes del CESF reafirmaron su compromiso de dar seguimiento permanente a la evolución del sistema financiero y de los mercados, y de actuar oportunamente, en el marco de sus atribuciones, para salvaguardar la estabilidad financiera del país.

