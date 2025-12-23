Después de que el primer año de la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se benefició con el remanente de operación del Banco de México (Banxico) debido a la depreciación del tipo de cambio de 2024, no habrá esos ingresos excedentes del ejercicio de 2025.

Esto se debe a que la mayor parte de este año el peso se fortaleció frente al dólar, con lo cual no se generó una ganancia cambiaria y de operación en el ejercicio.

“No habrá remanente, será de cero, por la apreciación del tipo de cambio en el año”, dijo el director de Bursamétrica, Ernesto O´Farrill.

En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que, con una moneda fuerte, Banxico no compartirá nada con el gobierno federal.

Recordó que este año, sí cayó ese recurso porque Banxico reportó un resultado neto positivo en sus estados financieros de 2024 a causa de la mala racha del peso.

Para el ejercicio de 2025, el gobierno volverá a carecer de ese ingreso extraordinario como sucedió durante todo el sexenio anterior.

El presidente del Comité de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Víctor Manuel Herrera, dijo que el peso acumula una apreciación de más de 13% en 2025.

Pero, 10% de esa fortaleza, destacó, es debido a que el dólar se está depreciando por varias medidas que ha tomado Estados Unidos como la aplicación de aranceles.

La última encuesta de 2025 que aplicó Citi a 33 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis mostró que el consenso espera que el tipo de cambio acabe este año sobre 18.37 pesos por dólar.

Significó un ajuste a la baja si se considera que en el sondeo anterior, el pronóstico era que cerraría en 18.51 unidades.

Aunque las estimaciones más bajas son de Banco Base, Barclays, Bradesco BBI y XP Investment, que colocan la paridad en 18 pesos.

Para 2026, también corrigieron su proyección al pasar de una cotización de 19.20 a 19, incluso hay una institución que prevé que podría terminar en 17.10 unidades.

Este año, Banxico distribuyó un sobrante de sus ganancias del ejercicio de 2024, último año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, que, según analistas, fue menor a lo calculado.

El monto entregado fue de 17 mil 995 millones de pesos frente a los más de 100 mil millones que previó Banamex en su momento.

Resultó de una utilidad neta total de 836 mil 767 millones de pesos, de los cuales Banxico ocupó 737 mil 540 millones para amortizar las pérdidas acumuladas en años anteriores.

La Ley del banco central establece que, dado que es una institución sin fines de lucro, cuando tenga una utilidad o ganancia debe entregar un remanente al gobierno a más tardar en abril de cada año, pero antes deberá crear reservas.

Gráficas: Elaboración propia

Sin embargo, para el ejercicio de 2025, todo parece indicar que no podrá compartir, pues se anticipa una pérdida en la operación cambiaria de Banxico, por la apreciación del tipo de cambio.

Así lo refleja la información más reciente disponible del estado de cuenta consolidado al 31 de octubre de 2025 de la autoridad monetaria mexicana.

Hasta esa fecha, el resultado del ejercicio trae una pérdida de 307 mil 996 millones de pesos, y la suma del capital es negativo con 218 mil 306 millones.

Ello derivado de factores cambiarios, como resultado de la valuación diaria a moneda nacional de las posiciones en divisas y metales al tipo de cambio “Fix” que determina y publica el instituto que gobierna Victoria Rodríguez Ceja.

De tal manera que cuando se presenta una apreciación del peso respecto al dólar, se generan pérdidas para el banco central.

Por el contrario, un efecto adverso en la paridad cambiaria, es decir cuando la moneda nacional se deprecia, se traduce en resultados positivos para Banxico.

El artículo 53 de la Ley de Banxico indica que siempre que le sea posible, el banco central deberá preservar el valor real de la suma de su capital más sus reservas e incrementar dicho valor conforme aumente el Producto Interno Bruto (PIB) en términos reales, es decir, al restar la inflación.

Sólo podrá constituir reservas en adición cuando resulten de la revaluación de activos o así lo acuerde con la Secretaría de Hacienda.

Cuando hay un remanente, el gobierno federal no puede disponer de dicho dinero de manera discrecional, ya que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ordena que debe destinarse para pagar deuda o para fortalecer la posición financiera.

El tipo de cambio finalizó ayer sobre 17.97 pesos por dólar, tras cerrar el año pasado en 20.82 unidades, de acuerdo con las operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.