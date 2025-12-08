Más Información

“Hablamos principalmente de comercio”; Trump detalla conversación con Sheinbaum y Carney

Marina somete a hombre fuera de zona naval en Puerto Vallarta; video lo muestra apuntando a marinos

Sube a seis el número de muertos por explosión de auto bomba en Coahuayana, Michoacán

FGR actualiza investigación por coche bomba en Michoacán; indaga delincuencia organizada

Los Chiefs se desploman ante los Texans y peligra su presencia en Playoffs; Mahomes lanzó tres intercepciones

Liga MX: Así se jugará la Gran Final del Apertura 2025; Toluca y Tigres pelearán por la corona del torneo

Toluca, Méx.— El secretario de Finanzas del Estado de México, Óscar Flores Jiménez, adelantó que, en breve, signarán un convenio con la Ciudad de México en materia de control vehicular y multas de tránsito, el cual permitirá obtener recursos adicionales aproximadamente de 590 millones de pesos.

Explicó que lo que se busca es unificar criterios y armonizar las sanciones en la Zona Metropolitana del Valle de México, así como aplicar medidas que mejoren la conectividad, reduzcan tiempos de traslado y hacer frente a la contaminación.

“En la Ciudad de México tenemos en puerta un convenio que estaremos llevando a cabo en próximas fechas para revisar el tema de control vehicular y el convenio de multas de tránsito, son recursos del orden de 590 millones de pesos adicionales que tendrán un destino específico, fortaleceremos los programas de bienestar”, aseguró.

El funcionario mexiquense reveló que el convenio contemplará, de manera inicial, el tema de infracciones de tránsito, pero se ampliará a otros sectores como medio ambiente, desarrollo urbano, entre otros.

