La alcaldía Benito Juárez y la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración para generar acciones que abonen a la protección y bienestar de los animales de compañía.

Al respecto, el alcalde Luis Mendoza precisó que en Benito Juárez los animales de compañía ocupan un lugar muy importante, por ello con este convenio se fortalece la protección y se garantiza el bienestar de estos seres.

“Vivimos bajo un contrato social, todos debemos vivir en un mundo regido por leyes que garanticen una sana convivencia. Por ello, es fundamental reconocer que los animales de compañía también forman parte de esta sociedad y que al igual que nosotros tienen derechos y merecen ser tratados con respeto. La protección y bienestar de los animales de compañía no sólo es un deber moral, es esencial para que nuestra sociedad funcione”, manifestó el alcalde.

Con este acuerdo interinstitucional, la demarcación busca una colaboración para desarrollar foros, talleres y otras actividades que sirvan de base para generar políticas públicas que abonen a la protección de los animales.

Benito Juárez se ha consolidado como un referente a nivel local dentro de esta materia, al generar iniciativas como el Centro de Atención Veterinaria para Animales de Compañía (CAVAC), en donde se ofrecen servicios de primer nivel a costos accesibles al alcance de toda la población.

La demarcación informó que para Benito Juárez siempre será un honor colaborar con distintos sectores en materia de protección de los animales de compañía, “es un deber colectivo y es hora de actuar, fortalecer leyes y sobre todo, hacer que nuestra ciudad sea un lugar más compasivo y seguro para todos los animales de compañía”, externó Mendoza”.

A su vez, la Comisión brindará apoyo en materia legislativa para que los resultados que se obtengan de los trabajos realizados por la alcaldía se reflejen en instrumentos legislativos que puedan impulsar mejoras en el cuidado y bienestar de los animales de compañía dentro de la Ciudad de México.

