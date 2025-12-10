Más Información
Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero
Adán Augusto obsequia 17 mil ejemplares de "Grandeza", libro de AMLO, a senadores; serán "regalo navideño" para simpatizantes
La Pasión de Cristo de Iztapalapa, el mayor viacrucis de México, entra en la lista de Patrimonio Cultural de la Unesco
La alcaldía Benito Juárez implementará un operativo especial de seguridad durante esta temporada decembrina.
Por instrucciones del alcalde Luis Mendoza, 217 elementos de Blindar BJ360° mantendrán la vigilancia y el control en puntos estratégicos de la alcaldía, y realizarán tareas para prevenir y atender cualquier incidente que pueda surgir durante estas fechas.
“En Benito Juárez nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu familia, por eso, Blindar BJ360° reforzará su presencia en puntos clave de la alcaldía para garantizar que en esta época decembrina todo se desarrolle con orden y seguridad. Vamos a coordinar acciones con diferentes instancias para proteger la integridad de las personas y su patrimonio. Vecinas y vecinos cualquier incidente no duden en acercarse a nuestra Base Blindar BJ360°, estaremos trabajando todos los días por y para ustedes”, externó el alcalde.
Lee también Liberan a ciudadano estadounidense que cayó en un paracaídas en colonia Centro; no hay faltas administrativas, determina juez cívico
Dicho operativo busca fortalecer las acciones de seguridad y prevención del delito en la demarcación mediante despliegues tácticos y operativos que permitan resguardar la integridad de los miembros de la comunidad, al tiempo que se garantice el orden público, la paz social y la atención oportuna a emergencias, para lo cual, se disponen también 40 patrullas.
Hasta el 6 de enero, el personal de Blindar BJ360° reforzará su presencia en zonas comerciales, bancarias, habitacionales, romerías y puntos de alta afluencia mediante acciones de acompañamiento, consolidando con ello, una policía profesional, confiable y cercana a la gente, que a su vez, promueva el bienestar general.
Las acciones consisten en recorridos a pie tierra para inhibir la comisión del delito en zonas de alta movilidad peatonal, patrullaje dinámico y preventivo en diversas colonias de la alcaldía para prevenir el robo a casa-habitación, así como la presencia policial en puntos fijos, entre ellos, las romerías instaladas en los mercados de Mixcoac, Postal y Portales.
Lee también FOTOS: ¡Fervor guadalupano! Inician peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe
De igual forma, se informa a la población que se brindará acompañamiento para labores como retiro de efectivo (nóminas y aguinaldos), traslados seguros hacia sucursales bancarias y traslado y depósito de empresas que manejan cantidades significativas de dinero.
La administración de Luis Mendoza agradece la colaboración de autoridades y representantes de 57 plazas comerciales, con quienes previamente se tuvieron reuniones para trazar una estrategia que garantice la seguridad de los asistentes a estos espacios durante esta época del año.
En caso de cualquier eventualidad, queda a disposición de la población el número de la Base Blindar BJ 8000500-225.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]