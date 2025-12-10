La alcaldía Benito Juárez implementará un operativo especial de seguridad durante esta temporada decembrina.

Por instrucciones del alcalde Luis Mendoza, 217 elementos de Blindar BJ360° mantendrán la vigilancia y el control en puntos estratégicos de la alcaldía, y realizarán tareas para prevenir y atender cualquier incidente que pueda surgir durante estas fechas.

“En Benito Juárez nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu familia, por eso, Blindar BJ360° reforzará su presencia en puntos clave de la alcaldía para garantizar que en esta época decembrina todo se desarrolle con orden y seguridad. Vamos a coordinar acciones con diferentes instancias para proteger la integridad de las personas y su patrimonio. Vecinas y vecinos cualquier incidente no duden en acercarse a nuestra Base Blindar BJ360°, estaremos trabajando todos los días por y para ustedes”, externó el alcalde.

Lee también Liberan a ciudadano estadounidense que cayó en un paracaídas en colonia Centro; no hay faltas administrativas, determina juez cívico

Dicho operativo busca fortalecer las acciones de seguridad y prevención del delito en la demarcación mediante despliegues tácticos y operativos que permitan resguardar la integridad de los miembros de la comunidad, al tiempo que se garantice el orden público, la paz social y la atención oportuna a emergencias, para lo cual, se disponen también 40 patrullas.

Hasta el 6 de enero, el personal de Blindar BJ360° reforzará su presencia en zonas comerciales, bancarias, habitacionales, romerías y puntos de alta afluencia mediante acciones de acompañamiento, consolidando con ello, una policía profesional, confiable y cercana a la gente, que a su vez, promueva el bienestar general.

Benito Juárez refuerza seguridad decembrina; despliegan operativo Blindar BJ360° con 217 elementos. Foto: Especial

Las acciones consisten en recorridos a pie tierra para inhibir la comisión del delito en zonas de alta movilidad peatonal, patrullaje dinámico y preventivo en diversas colonias de la alcaldía para prevenir el robo a casa-habitación, así como la presencia policial en puntos fijos, entre ellos, las romerías instaladas en los mercados de Mixcoac, Postal y Portales.

Lee también FOTOS: ¡Fervor guadalupano! Inician peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe

De igual forma, se informa a la población que se brindará acompañamiento para labores como retiro de efectivo (nóminas y aguinaldos), traslados seguros hacia sucursales bancarias y traslado y depósito de empresas que manejan cantidades significativas de dinero.

La administración de Luis Mendoza agradece la colaboración de autoridades y representantes de 57 plazas comerciales, con quienes previamente se tuvieron reuniones para trazar una estrategia que garantice la seguridad de los asistentes a estos espacios durante esta época del año.

En caso de cualquier eventualidad, queda a disposición de la población el número de la Base Blindar BJ 8000500-225.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL