Más Información

Venezuela tilda la retención del buque de crimen internacional; EU sostiene que actúa contra contrabando

Venezuela tilda la retención del buque de crimen internacional; EU sostiene que actúa contra contrabando

FGR asegura propiedad de "Limones", presunto integrante de "Los Cabrera", en Gómez Palacio, Durango

FGR asegura propiedad de "Limones", presunto integrante de "Los Cabrera", en Gómez Palacio, Durango

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

María Corina Machado llega a Oslo; cancela saludo público y prioriza encuentro con familiares

María Corina Machado llega a Oslo; cancela saludo público y prioriza encuentro con familiares

Profeco pide brindar información clara sobre venta de boletos para el partido México vs Portugal

Profeco pide brindar información clara sobre venta de boletos para el partido México vs Portugal

Revela Adán Augusto López que aún no paga los libros de AMLO que regaló a senadores; dice que logró un gran descuento

Revela Adán Augusto López que aún no paga los libros de AMLO que regaló a senadores; dice que logró un gran descuento

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () emitió un aviso especial por durante el amanecer del jueves 11 y viernes 12 de diciembre en la Ciudad de México.

Precisó que se prevén temperaturas mínimas de entre 5 y 11°C, que generarán durante las primeras horas de esos días.

Por la tarde, el ambiente será cálido con temperaturas máximas que oscilarán entre 22 y 24°C; además, se esperan lluvias ligeras de forma aislada.

Ante esto, la SGIRPC emitió las siguientes recomendaciones a la población:

Lee también:

  • Abrigarse adecuadamente usando ropa cómoda en varias capas.
  • Cubrir boca y nariz para evitar aspirar aire frío.
  • Alimentarse bien; se recomienda ingerir frutas y verduras, tomar abundantes líquidos y bebidas calientes.
  • Evitar el uso de pirotecnia.
  • Identificar los módulos de salud de la ciudad y acudir a ellos en caso de presentar algún malestar.

Debido a que las bajas temperaturas coinciden con la llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe, por las celebraciones a la Virgen, la SGIRPC recomendó a los visitantes, respetar las indicaciones de las autoridades, mantenerse cerca de sus acompañantes y portar identificación con datos de contacto.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]