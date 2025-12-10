Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial por bajas temperaturas durante el amanecer del jueves 11 y viernes 12 de diciembre en la Ciudad de México.
Precisó que se prevén temperaturas mínimas de entre 5 y 11°C, que generarán ambiente frío a muy frío durante las primeras horas de esos días.
Por la tarde, el ambiente será cálido con temperaturas máximas que oscilarán entre 22 y 24°C; además, se esperan lluvias ligeras de forma aislada.
Ante esto, la SGIRPC emitió las siguientes recomendaciones a la población:
- Abrigarse adecuadamente usando ropa cómoda en varias capas.
- Cubrir boca y nariz para evitar aspirar aire frío.
- Alimentarse bien; se recomienda ingerir frutas y verduras, tomar abundantes líquidos y bebidas calientes.
- Evitar el uso de pirotecnia.
- Identificar los módulos de salud de la ciudad y acudir a ellos en caso de presentar algún malestar.
Debido a que las bajas temperaturas coinciden con la llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe, por las celebraciones a la Virgen, la SGIRPC recomendó a los visitantes, respetar las indicaciones de las autoridades, mantenerse cerca de sus acompañantes y portar identificación con datos de contacto.
