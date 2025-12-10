Más Información
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció una nueva app y página web, para que la población pueda tener información sobre la calidad del aire en los siete estados que conforman la Megalópolis, que incluyen a la CDMX y el Estado de México.
Entre las novedades de la aplicación para teléfonos celulares es que en caso de contingencia ambiental aparecerá un cintillo de alerta de color anaranjado, a través del cual se podrá acceder a los comunicados que emita la CAMe.
Además, cuenta con mapas de las entidades federativas y las estaciones de monitoreo, en los que la población puede acceder a información sobre la calidad del aire en un punto específico, riesgo para la población sensible, tipos de contaminantes, entre otros aspectos.
Otra de las novedades es que brinda información especifica sobre la calidad del aire en la estación de monitoreo más cercana a la ubicación del usuario.
La aplicación ya está disponible para su descarga para IOS, en la tienda de aplicaciones como Calidad del Aire Megalópolis; en tanto que la versión para Android aún se encuentra en proceso de actualización.
Además, la página web con loa mismos elementos ya está disponible en la página: https://app.semarnat.gob.mx/came-app/
