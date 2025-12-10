Ante la época de fin de año, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y autoridades del Valle de México hicieron un llamado a no quemar pirotecnia, encender fogatas ni otras actividades que generen partículas contaminantes, durante las celebraciones de Navidad y Fin de Año.

El coordinador ejecutivo de la CAMe, Víctor Hugo Páramo Figueroa, advirtió que durante la época seca-fría -que se extiende de diciembre a febrero-, incrementa la concentración de partículas contaminantes, en especial PM10 y PM2.5, lo que favorece la posibilidad de contingencias ambientales.

Adelantó que lo más probable es que en los próximos meses se registre por lo menos una contingencia ambiental, que podría ser la madrugada del 25 de diciembre o la del 1 de enero de 2026, dado que es en estas fechas cuando la población realiza más quemas.

“Invitar a la población a que en la medida de lo posible no hagan uso de estos fuegos pirotécnicos y la práctica de estas actividades”, dijo.

Durante la conferencia de prensa “Acciones para la Temporada Invernal 2025-2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México”, el director general de Calidad del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente, Gabriel Pérez Zaguilán, adelantó que se lanzará una campaña de divulgación con infografías y videos que se presentarán en el Metro y espacios públicos para exhortar a la población a evitar la quema y uso de pirotecnia.

Advirtió que ante el supuesto de una contingencia ambiental se harán operativos de vigilancia hacia las fuentes de jurisdicción local y se trabajará con esquemas de barrido húmedo.

En su oportunidad, el director General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, Raúl Piña Horta, señaló que la dinámica económica, la acelerada urbanización y las condiciones geográficas de las principales zonas metropolitanas del Valle de Toluca “han generado importantes retos ambientales que debemos enfrentar con responsabilidad y determinación”.

Señaló que en esta temporada, especialmente durante las festividades decembrinas y de Año Nuevo, incrementan las actividades que deterioran la calidad del aire, y advirtió que “si bien muchas de estas prácticas forman parte de nuestras tradiciones, es necesario revisarlas con conciencia porque cada acción individual repercute en la salud colectiva”.

Por ello, explicó que se han establecido acciones coordinadas con los 125 municipios del Estado de México para esta temporada invernal, para fortalecer la vigilancia y el cumplimiento de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus municipios, especialmente en materia de pirotecnia y quemas a cielo abierto.

LL