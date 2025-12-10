La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió un conjunto de recomendaciones dirigidas a automovilistas que circulen por el cerro del Tepeyac ante la llegada de los peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Cada año, el recinto se convierte en el punto de encuentro de más de 13 millones de feligreses, por lo que la dependencia activó un dispositivo vial especial.

En sus redes sociales, la SSC explicó que el operativo tiene el propósito era evitar accidentes y cuidar la seguridad de los peregrinos.

Lee también La Pasión de Cristo de Iztapalapa, el mayor viacrucis de México, entra en la lista de la Unesco

Entre las medidas más relevantes, la dependencia solicitó a los conductores:

Respetar las indicaciones de los policías de tránsito que se encuentran en los puntos críticos del cerro.

Dar prioridad de paso a los peregrinos en los cruces y en las vialidades cercanas al santuario.

Reducir la velocidad.

Ceder el paso y acatar los señalamientos temporales que se hayan instalado para la ocasión.

Consultar con anticipación los cierres de circulación en las inmediaciones de la basílica.

"Debido a la llegada de peregrinos y visitantes a la #BasílicaDeGuadalupe, la #SSC mantiene un dispositivo vial en la zona para prevenir incidentes y para seguridad de feligreses y personas que viven y transitan por la zona" dijo la SSC en x.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL