La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé un ligero aumento en las temperaturas respecto a ayer, para este miércoles 10 de diciembre en la Ciudad de México.

Después del mediodía el ambiente estará cálido, con cielo medio nublado a nublado, lluvias ligeras y chubascos ocasionales con actividad eléctrica.

Los vientos serán de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora, de acuerdo con el boletín meteorológico de la SGIRPC.

En las próximas 24 horas, se espera una temperatura máxima de 23°C por la tarde y mínima de 13°C en las primeras horas del día.

