La Secretaría de Seguridad Ciudadana a través del Centro de Orientación Vial, advirtió de afectaciones vehiculares en las inmediaciones del Estadio GNP con motivo del concierto de Bad Bunny, programado para las 21:00 horas de este miércoles.

Para los automovilistas que busquen evitar la zona y deban trasladarse de oriente a poniente, y viceversa, las autoridades recomendaron usar la Calzada Ignacio Zaragoza.

#BoletínSSC | #OPERATIVO | #EventoMasivo | La #SSC desplegará un dispositivo de seguridad y vialidad en el @EstadioGNP, localizado en la colonia #GranjasMéxico, de la alcaldía @IztacalcoAl, con el objetivo de garantizar la integridad de los asistentes a los conciertos que el… pic.twitter.com/bUMeea9fgq — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 10, 2025

Mientras que para quienes busquen moverse de norte a sur, el Centro de Orientación Vial sugirió usar el Eje 4 Oriente, Canal Río Churubusco.

Para moverse en la zona sur del Estadio GNP, de poniente a oriente, la opción que autoridades recomendaron es avenida Presidente Plutarco Elías Calles y Té.

De igual manera, para quienes tengan que trasladarse de norte a usar, y viceversa, al oriente de la zona afectada, la SSC recomendó usar el Eje 3 Oriente francisco del paso y Troncoso.

dmrr/cr