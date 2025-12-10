Más Información
FGR asegura oficinas de la CATEM en Gómez Palacio, Durango; operativo ocurre después de la detención de "El Limones"
Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención
EU confisca buque petrolero frente a costas de Venezuela, confirma Trump; "el más grande jamás incautado"
Revela Adán Augusto López que aún no paga los libros de AMLO que regaló a senadores; dice que logró un gran descuento
La Secretaría de Seguridad Ciudadana a través del Centro de Orientación Vial, advirtió de afectaciones vehiculares en las inmediaciones del Estadio GNP con motivo del concierto de Bad Bunny, programado para las 21:00 horas de este miércoles.
Para los automovilistas que busquen evitar la zona y deban trasladarse de oriente a poniente, y viceversa, las autoridades recomendaron usar la Calzada Ignacio Zaragoza.
Lee también: Muere trabajador tras caída en obra de la Del Valle; autoridades investigan las causas del accidente
Mientras que para quienes busquen moverse de norte a sur, el Centro de Orientación Vial sugirió usar el Eje 4 Oriente, Canal Río Churubusco.
Para moverse en la zona sur del Estadio GNP, de poniente a oriente, la opción que autoridades recomendaron es avenida Presidente Plutarco Elías Calles y Té.
De igual manera, para quienes tengan que trasladarse de norte a usar, y viceversa, al oriente de la zona afectada, la SSC recomendó usar el Eje 3 Oriente francisco del paso y Troncoso.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]