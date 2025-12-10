Más Información

La a través del Centro de Orientación Vial, advirtió de afectaciones vehiculares en las inmediaciones del Estadio GNP con motivo del concierto de , programado para las 21:00 horas de este miércoles.

Para los automovilistas que busquen evitar la zona y deban trasladarse de oriente a poniente, y viceversa, las autoridades recomendaron usar la .

Mientras que para quienes busquen moverse de norte a sur, el Centro de Orientación Vial sugirió usar el Eje 4 Oriente, Canal Río Churubusco.

Para moverse en la zona sur del Estadio GNP, de poniente a oriente, la opción que autoridades recomendaron es avenida Presidente Plutarco Elías Calles y Té.

De igual manera, para quienes tengan que trasladarse de norte a usar, y viceversa, al oriente de la zona afectada, la SSC recomendó usar el Eje 3 Oriente francisco del paso y Troncoso.

